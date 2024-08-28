В США рассказали о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

Украине не помогут удары вглубь российской территории западным оружием, даже если союзники дадут на это разрешение. Соответствующее мнение выразил профессор по международным отношениям и государственным вопросам Колумбийского университета Стивен Биддл в беседе с издание Foreign Affairs (FA).
"Если Запад снимет свои ограничения на возможность Украины наносить удары вглубь [России - Прим.ред], то последствия вряд ли приведут к радикальным переменам в ходе конфликта", - передает издание слова эксперта.
Кроме того, в публикации говорится о том, что во время своего летнего контрнаступления в 2023 году ВСУ показали, что у них нет возможностей для того, чтобы координировать армию на уровне, который необходим для решительного прорыва.
Помимо этого аналитик добавил, что применение украинскими войсками западного дальнобойного оружия по России еще больше затруднит координацию внутри ВСУ,
Фото: Defense Visual Information Center/LCPL Seth Maggard, USMC
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