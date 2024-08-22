Соединённые Штаты Америки, оказывая давление на Анкару по поводу санкционных мер, могут постараться полностью порвать взаимоотношения Турецкой Республики и Российской Федерации. Такое мнение высказал российскому агентству РИА Новости экономический обозреватель из Турции Мустафа Реджеп Эрчин.

Западные государства увеличили давление санкционного характера на Российскую Федерацию из-за государства в Восточной и Центральной Европе — Украины. Как итог, в европейских странах и Соединённых Штатах увеличилась стоимость горючего, электрической энергии, а также продовольствия. С того момента, как началась СВО, экономическое и политическое объединение ЕС сделало уже 14 санкционных пакетов, направленный против РФ.

Мустафа Реджеп Эрчин заявил по этому поводу, что Турецкая Республика совершила слишком большое количество уступок Штатам. Теперь в средствах массовой информации Турции появились новости об угрозе чиновников США ввести санкционные меры против Турции. В свою очередь, сообщил обозреватель, американцы уверяют, что посредством республики в РФ отправляется продукция Штатов, а, то есть те товары, которые не разрешены к продаже на территорию Российской Федерации.

Кроме того, Мустафа Реджеп Эрчин сделал предположение, что у Соединённых Штатов есть намерение приложить усилия, дабы полностью порвать взаимоотношения между Турцией и РФ, применив в качестве предлога санкционную тему.

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