До 2042 года планируют построить 11 новых атомных станций

В соответствии с проектом генерального плана размещения энергетических объектов, представленном для общественного обсуждения во вторник, до 2042 года, в России планируется возведение 11 новых атомных станций различного масштаба к уже существующим и находящимися на этапе строительства.

В приложении к плану перечислены регионы, где могут появится новые атомные электростанции: Томская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области. Также планируются АЭС в Хабаровском, Приморском и Красноярском краях, а также на территории Якутии и Чукотки.

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