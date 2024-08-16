СК РФ возбудил дело о теракте по факту удара ВСУ по ТЦ в Донецке

СК РФ открыл уголовное дело о теракте после того, как вооруженные силы Украины нанесли удар по торговому центру в Донецке, сообщила пресс-секретарь ведомства Светлана Петренко.
"Украинские вооруженные формирования нанесли удар по гражданским объектам в Донецке. В результате попадания боеприпаса в здание торгового центра 'Галактика' в Петровском районе города возник пожар. Пострадали гражданские лица, находившиеся в торговом центре, им оказывается медицинская помощь. По данному факту Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (теракт)", - сообщила Петренко.
ВСУ в пятницу атаковали гипермаркет "Галактика" в Петровском районе Донецка, что привело к возникновению масштабного пожара. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, огонь охватил площадь более 10 тысяч квадратных метров. Известно о 11 пострадавших.
Следствие устанавливает все детали произошедшего и личности, причастные к этому преступлению из числа украинских вооружённых формирований.
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