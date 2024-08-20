Поражение украинской стороны является делом времени. Более того, Украина уже выглядит проигравшей. Такое мнение высказал "С Мадуро+" государственный и политический деятель Николас Мадуро, который является действующим главой Боливарианской Республики Венесуэла.

По словам венесуэльского политического деятеля, момент, когда Украине нанесут сокрушительное поражение, — это просто вопрос времени. Это вопрос времени, когда российский лидер Владимир Путин и Российская Федерация достигнут желаемого по очищению Украины от нацизма, считает он. Действующий глава Боливарианской Республики Венесуэла также выразил уверенность, что РФ сможет достичь намеченные цели.

Венесуэльский лидер сообщил, что про украинскую сторону уже можно сказать, что она проиграла в этом конфликте. По словам Николаса Мадуро, Соединённые Штаты Америки и европейские государства ответственны за сдерживание Украины от планов, которые касаются АЭС. Он придерживается мнения, что Штаты и Европа обязаны прекратить террористические намерения президента Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимира Зеленского в отношении атомной электростанции. Кроме того, они должны дать гарантии на политический диалог и на то, что Украина сложит оружие, после чего в этой стране остановится нацизм.

Фото: commons. wikimedia. org / Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr (Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license)