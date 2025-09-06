Сборная России могла проиграть Иордании: первый тайм стал тревожным сигналом

сегодня в 6:10

Один снаряд — десятки упражнений: секрет медбола, о котором забыли

Узнайте, какие упражнения с утяжелённым мячом помогают развить силу и выносливость, а также сделают тренировки динамичными и интересными.

сегодня в 5:50

Йога, которая меняет тело и мозг: неожиданный эффект простых поз

Йога укрепляет тело и ум, помогает снизить стресс и улучшает привычки. Узнайте, какие простые позы можно освоить уже сегодня.

сегодня в 5:10

Секрет спокойного живота скрыт в паре простых поз

Йога может стать неожиданным союзником здоровья кишечника. Узнайте, как несколько простых асан снимают стресс и улучшают пищеварение.

сегодня в 4:50

Тело хранит тайну: какой зажим мешает сесть на шпагат даже после тренировок

Шпагат не получается даже после регулярных тренировок? Узнайте пять главных причин, которые мешают вам раскрыть тело, и способы преодолеть их.

сегодня в 4:15

Секрет кубиков на животе не в скручиваниях — работает другое упражнение

Почему "нижнего пресса" не существует и какие упражнения действительно помогут укрепить живот — разбираем мифы и реальные рабочие техники.

сегодня в 4:10

Новогодний марафон дел: почему тело платит цену за каждый пропущенный тренинг

Праздники часто выбивают из привычного ритма, но несколько простых стратегий помогут не потерять форму и сохранить энергию до конца года.

сегодня в 3:50

Самая тихая гимнастика: упражнения для ног, о которых знают немногие

Простые упражнения на стуле помогут укрепить ноги и вернуть подвижность без перегрузки суставов. Узнайте, как превратить стул в спортивный инвентарь.

сегодня в 3:22

Всего пара гантелей и правильный приём — мышцы рук становятся больше за месяц

Как накачать руки дома без спортзала и лишних часов тренировок? Простая программа с гантелями и собственным весом поможет укрепить бицепсы и трицепсы.

