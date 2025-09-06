Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сборная России
© Вячеслав Погодин
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:17

Сборная России могла проиграть Иордании: первый тайм стал тревожным сигналом

Борис Игнатьев оценил игру сборной России в матче с Иорданией

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды против сборной Иордании. В беседе с Metaratings он отметил, что игра получилась неоднозначной.

Первый тайм — в пассив

По словам специалиста, в первой половине встречи российские футболисты выглядели слабо.

"Первый тайм надо отнести в пассив нашим футболистам: было мало конструктивных действий, игроки не проявляли изобретательности в атакующих действиях и допускали много ошибок в обороне", — заявил Борис Игнатьев.

Перемены после замен

Игнатьев подчеркнул, что перестановки, сделанные главным тренером Валерием Карпиным после перерыва, заметно изменили ход матча.

"Новые футболисты внесли живости в игру. Больше стало конструктивных действий, более мобильной была наша команда во втором тайме", — отметил специалист.

Итоговый результат

Бывший наставник сборной добавил, что итог матча он считает справедливым и закономерным, учитывая преобразившуюся игру россиян после замен.

