Президент Путин заявил о готовности России развивать систему равно безопасности в мире

Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с иностранными государствами для создания глобальной системы равной и неделимой безопасности, и поблагодарил их за интерес к участию в форуме «Армия-2024».

Обратившись к участникам «Армии-2024», президент выступил с речью, в которой он заявил, что форум привлекает специалистов со всего мира.

«Наша поддержка интересов и партнерства выросла, и мы стремимся развивать это партнерство, работать вместе для создания равной, неделимой безопасности и построения нового, более справедливого, многополярного мира», - заявил Путин

В видеообращении глава государства подтвердил, что дух конструктивного сотрудничества требует искренности и энтузиазма.

Десятки стран направили на форум представительные делегации, и президент России отметил, что о своем участии заявили более 120 компаний, а на площадке "Армии-2024" разместятся несколько зарубежных выставочных экспозиций.

Путин отметил, что форум имеет международный масштаб, который, по его словам, обширный и всесторонний, и что участники открыты к диалогу и участию в деловой программе, что является отличительной чертой форума.

Фото: commons.wikimedia.org