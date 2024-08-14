МИД РФ объявил о выходе из Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств

Россия прекратила участие в Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств, которая была подписана в 1996 году в Страсбурге, относительно других стран-участников этого соглашения.

Соответствующее официальное сообщение Министерства иностранных дел России размещено на портале официального опубликования законодательных актов.

"С первого августа 2024 года Россия прекращает свое участие в Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года, по отношению к другим государствам-участникам конвенции", - говорится в документе.

Отказ от участия в данном международном соглашении даст возможность избежать предвзятого отношения к Российской Федерации в рамках мониторинговой системы Совета Европы и никак не повлияет на соблюдение прав национальных меньшинств.

Фото: commons.wikimedia.org