гандбол
гандбол
© commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:19

32 кандидата и только сильнейшие: расширенный состав сборной России проверят в турнире по гандболу

Федерация гандбола России вызвала на январский сбор 32 игрока - ФГР

Сразу после новогодних праздников сборная России по гандболу соберётся в Москве, а тренерский штаб проверит расширенный пул кандидатов в условиях турнира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола России, объявившей список игроков, вызванных на январский сбор перед Кубком дружбы.

Кто вошёл в расширенный список

Федерация гандбола России вызвала на сбор 32 игрока, из которых затем сформируют составы на предстоящий турнир. Вратарскую линию составили Денис Заболотин, Илья Иванов, Вадим Кондратенко, Илья Теплухин и Иван Шаров. В группе левых крайних оказались Павел Аркатов, Руслан Гакаме, Дмитрий Ионов и Иван Осадчий, а на правом фланге — Андрей Волхонский, Владислав Глущенко, Иван Ерканов, Даниил Туманов.

В линию "шесть метров" вызваны линейные Александр Ермаков, Виктор Фурцев, Никита Кашников, Владимир Утка, Андрей Тюрин и Роман Царапкин. За позиции полусредних будут конкурировать правые полусредние Антон Аксюков, Никита Каменев, Даниил Москаленко и Никита Светлов, а также левые полусредние Илья Белевцов, Евгений Дземин, Арсений Перунов и Иван Шельменко. Разыгрывающими в списке значатся Александр Аркатов, Никита Ручаев, Дмитрий Кандыбин, Игорь Карлов и Савелий Шалабанов.

Как сформируют команды и что за турнир

В ФГР уточняют, что объявленный состав будет разделён на две национальные команды, которые сыграют на Кубке дружбы 2026 года. Такой формат позволяет одновременно расширить игровую практику для большего числа кандидатов и оценить связки в разных сочетаниях. Для штаба это также способ получить дополнительную информацию о готовности игроков в соревновательных условиях, а не только в тренировочном режиме.

Кубок дружбы пройдёт в Москве с 5 по 7 января. Помимо двух российских команд, в турнире примут участие сборные Китая и Белоруссии. Таким образом, календарь сборной на начало года включает несколько матчей за короткий период, что делает кадровое распределение и управление нагрузками ключевой задачей.

