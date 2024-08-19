Российская Федерация официально предъявила Федеративной Республике Германии претензии по разбирательству в подрыве "Северных потоков". Теперь РФ пытается достичь переговоров об осуществлении ФРГ своих международных обязательств в сфере борьбы с терроризмом. Об этом информировал агентство РИА Новости российский дипломат Олег Тяпкин.
Бывший советник-посланник посольства России в Австрии напомнил, что власти Федеративной Республики Германии объявили в розыск вероятного человека, совершившего террористическое действие на экспортном газопроводе Российской Федерации, у которого есть устойчивая правовая связь с Украиной в виде гражданства данной страны.
По словам Олега Тяпкина, судя по тому, что в средствах массовой информации Германии уже долгое время и планомерно продвигают тезис о том, что данные лица не имеют чего-либо общего с какой-либо страной, проводимое Федеративной Республикой Германии следствие тоже будет завершено без обнаружения реальных заказчиков подрывов. Таким образом, объяснил российский дипломат, Германия постарается уладить конфликтное дело без шума и широкой огласки, а другими словами, "спустит его на тормозах".
Однако российский посол заявил, что Российская Федерация не намерена игнорировать происходящее. Таким образом, российской стороной был поставлен вопрос об осуществлении ФРГ и остальными затронутыми государствами собственных обязательств, которые вытекают из направленных против терроризма международных соглашений Организации Объединённых Наций. По этому поводу в двустороннем порядке были предъявлены претензии, которые затронули и столицу Германии. По словам Олега Тяпкина, столица Российской Федерации намерена достичь переговоров. Последующие действия будут зависеть от реакции западных государств, добавил он.
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