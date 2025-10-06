Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:48

Загородные дома дешевеют: за лето и осень цены упали почти на 3% по всей стране

В России снижаются цены на загородную недвижимость: средний дом стоит 7,3 миллиона рублей

Во втором полугодии 2025 года на рынке загородной недвижимости в России наметилась тенденция к снижению стоимости. По итогам третьего квартала дома и коттеджи в большинстве регионов страны подешевели в среднем на 3,2%, а средняя цена предложения составила около 7,3 млн рублей за дом.

Таковы данные исследования федерального портала "Мир квартир", которое проанализировало ситуацию в 85 субъектах РФ.

"Из 85 рассмотренных регионов всего в двадцати дома подорожали, в 64 — подешевели, еще в одном цены не изменились. В среднем по стране падение цены предложения за квартал составило 3,2%, и теперь среднероссийский частный дом стоит 7 291 152 рубля", — говорится в материалах исследования.

Общие тенденции: рынок остыл

Снижение цен стало продолжением общего замедления на рынке загородного жилья, начавшегося летом. Аналитики объясняют это сочетанием факторов: снижением спроса, ростом доходности банковских вкладов и осторожностью покупателей, которые предпочитают отложить крупные покупки в условиях нестабильной экономики.

"Загородный дом, дача чаще всего не единственное жильё, другими словами, не вопрос жизни и смерти, каким бывает квартирный вопрос. Покупку дома легко отложить, когда банковский депозит приносит высокий доход", — пояснил генеральный директор портала Павел Луценко.

Где цены упали сильнее всего

Наибольшее снижение стоимости коттеджей и дач зафиксировано в регионах Центральной России и на Урале.

ТОП-10 регионов с самым заметным падением цен

Регион Изменение цен, %
Кировская область -16,6
Курганская область -16,4
Тамбовская область -16,0
Ульяновская область -15,5
Республика Чувашия -14,3
Челябинская область -14,0
Смоленская область -13,8
Рязанская область -13,8
Владимирская область -13,4
Камчатский край -12,5

Во многих из этих регионов в последние месяцы наблюдалось падение спроса, что заставило собственников корректировать цены. Особенно это заметно на рынке старых дачных посёлков и домов без современной инфраструктуры.

Где дома продолжают дорожать

Несмотря на общую тенденцию, примерно в пятой части регионов стоимость домов, напротив, выросла. В основном это субъекты с ограниченным предложением и растущим внутренним туризмом.

Подмосковье и Ленинградская область: разные направления движения

На фоне общероссийского снижения загородная недвижимость в столичном регионе демонстрирует устойчивость.

  • В Московской области коттеджи подорожали на 2,8%, а средняя цена дома достигла 19,04 млн рублей.

  • В Ленинградской области, напротив, зафиксировано снижение на 2,7%, до 12,17 млн рублей.

Эксперты связывают это с тем, что Подмосковье остаётся самым привлекательным направлением для покупки загородных домов, где спрос поддерживается высоким уровнем доходов, развитием транспортной инфраструктуры и близостью к столице.

Почему рынок остыл

Снижение активности покупателей объясняется несколькими экономическими факторами:

  1. Высокие ставки по депозитам. Когда банки предлагают доходность 12-15% годовых, покупатели предпочитают сберегать деньги, а не инвестировать в недвижимость.

  2. Сезонность спроса. Осенью интерес к дачным домам традиционно снижается, особенно после окончания летнего сезона.

  3. Рост цен на обслуживание и коммунальные услуги. Владение загородным домом становится затратнее, особенно при редком использовании.

  4. Осторожность инвесторов. В период экономической неопределенности вложения в "второе жильё" воспринимаются как менее приоритетные.

FAQ

Почему в Подмосковье цены растут, а в регионах падают?
Из-за разницы в спросе: столичный регион остаётся инвестиционно привлекательным, а в регионах покупатели чаще отказываются от вторых домов.

Когда лучше покупать дачу — осенью или весной?
Осенью можно найти выгодные предложения, но выбор объектов ограничен. Весной рынок активнее, но цены выше.

Можно ли ожидать роста цен в 2026 году?
Вероятен умеренный рост (1-3%) в случае снижения процентных ставок и восстановления спроса.

Стоит ли сейчас продавать дом?
Если нет срочности, лучше подождать стабилизации рынка — к весне 2026 года ситуация может измениться в пользу продавцов.

