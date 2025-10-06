Загородные дома дешевеют: за лето и осень цены упали почти на 3% по всей стране

Регион Изменение цен, % Кировская область -16,6 Курганская область -16,4 Тамбовская область -16,0 Ульяновская область -15,5 Республика Чувашия -14,3 Челябинская область -14,0 Смоленская область -13,8 Рязанская область -13,8 Владимирская область -13,4 Камчатский край -12,5

Во многих из этих регионов в последние месяцы наблюдалось падение спроса, что заставило собственников корректировать цены. Особенно это заметно на рынке старых дачных посёлков и домов без современной инфраструктуры.

Где дома продолжают дорожать

Несмотря на общую тенденцию, примерно в пятой части регионов стоимость домов, напротив, выросла. В основном это субъекты с ограниченным предложением и растущим внутренним туризмом.

Подмосковье и Ленинградская область: разные направления движения

На фоне общероссийского снижения загородная недвижимость в столичном регионе демонстрирует устойчивость.

В Московской области коттеджи подорожали на 2,8% , а средняя цена дома достигла 19,04 млн рублей .

В Ленинградской области, напротив, зафиксировано снижение на 2,7%, до 12,17 млн рублей.

Эксперты связывают это с тем, что Подмосковье остаётся самым привлекательным направлением для покупки загородных домов, где спрос поддерживается высоким уровнем доходов, развитием транспортной инфраструктуры и близостью к столице.

Почему рынок остыл

Снижение активности покупателей объясняется несколькими экономическими факторами:

Высокие ставки по депозитам. Когда банки предлагают доходность 12-15% годовых, покупатели предпочитают сберегать деньги, а не инвестировать в недвижимость. Сезонность спроса. Осенью интерес к дачным домам традиционно снижается, особенно после окончания летнего сезона. Рост цен на обслуживание и коммунальные услуги. Владение загородным домом становится затратнее, особенно при редком использовании. Осторожность инвесторов. В период экономической неопределенности вложения в "второе жильё" воспринимаются как менее приоритетные.

FAQ

Почему в Подмосковье цены растут, а в регионах падают?

Из-за разницы в спросе: столичный регион остаётся инвестиционно привлекательным, а в регионах покупатели чаще отказываются от вторых домов.

Когда лучше покупать дачу — осенью или весной?

Осенью можно найти выгодные предложения, но выбор объектов ограничен. Весной рынок активнее, но цены выше.

Можно ли ожидать роста цен в 2026 году?

Вероятен умеренный рост (1-3%) в случае снижения процентных ставок и восстановления спроса.

Стоит ли сейчас продавать дом?

Если нет срочности, лучше подождать стабилизации рынка — к весне 2026 года ситуация может измениться в пользу продавцов.