В России с 1 октября 2024 года по 31 августа 2025 года пройдет эксперимент по автоматической блокировке поставок некачественной и небезопасной пищевой продукции в социальные учреждения. Используемые в эксперименте технологии включают государственную информационную систему маркировки товаров.

Эксперимент охватит продукты, такие как молочная продукция и упакованная вода, включая воду для детского питания, и будет проведен в нескольких регионах, включая Санкт-Петербург и Московскую область. В рамках эксперимента разработают критерии для выявления и блокировки некачественной продукции.

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