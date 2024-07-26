Министерство экономического развития России прогнозирует понижение инфляции к концу года, что совпадает с оценками Центрального банка. Об этом сообщил Максим Решетников, глава министерства, на 14-й встрече министров экономики и внешней торговли стран БРИКС.

"Наш прогноз сходится с оценками Центрального банка, и мы ожидаем, что инфляция будет снижаться к концу года. Это тенденцию мы наблюдаем уже последние недели. В наших прогнозах мы всегда исходим из целевых показателей, установленных Центральным банком", — отметил Решетников.

Он также уточнил, что текущий прогноз Центрального банка по инфляции на 2024 год вписывается в диапазон оценок, рассматриваемых министерством.

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