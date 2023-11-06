Лавров заявил, что он не против Хэллоуина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что традиции, привнесенные с Запада, включая Хеллоуин, представляют собой что-то разрушительное или угрожающее. Во время марафона общества "Знание" на Международной выставке-форуме "Россия", он подчеркнул, что главное в этом контексте - не допустить, чтобы эти новые традиции затмили историю, праздники и традиционные способы отмечать важные события.
Касаясь запрета на празднование Хеллоуина, объявленного недавно в некоторых российских школах, Лавров выразил мнение, что это решение должно оставаться на усмотрение каждого конкретного образовательного учреждения, будь то школа или университет, сообщает ТАСС.
Он также подчеркнул, что, по его мнению, Хеллоуин не является чем-то особенно страшным, за исключением возможных негативных ассоциаций, которые могут возникнуть из-за западных фильмов, где под прикрытием хеллоуинских традиций изображаются кровавые события. Однако Лавров выразил надежду, что подобные события не будут иметь место в России.
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