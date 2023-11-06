Песков сказал, что Путин пока не делал никаких заявлений по участию в выборах 2024 года

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что Президент Владимир Путин пока не давал официального заявления о своем намерении баллотироваться на новый срок президентских полномочий. По словам представителя Кремля, никаких официальных заявлений со стороны Путина по этому вопросу пока не поступало, и официальная кампания еще не объявлена, сообщает ТАСС.
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