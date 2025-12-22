Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:49

Тема 2026 года определена заранее: президент поручил оформить ключевое решение

Президент поручил подготовить указ о Годе единства народов в 2026 — РИА Новости

Президент России поручил подготовить официальный проект документа, который закрепит проведение в стране тематического года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный на сайте Кремля перечень поручений. Речь идёт о решении провести в 2026 году Год единства народов России и заранее прописать механизм его реализации.

Что именно поручено правительству

"Правительству Российской Федерации представить проект указа президента Российской Федерации о проведении в 2026 году в Российской Федерации года единства народов России, включив в него положения, предусматривающие разработку и реализацию при участии совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации года единства народов России", — говорится в поручении.

Сроки подготовки и основание для решения

В документе указан конкретный срок исполнения: проект должен быть представлен до 30 января 2026 года. Формат поручения предполагает, что в основу будущего указа будет заложен план мероприятий, подготовленный при участии профильного президентского совета.

Перечень поручений, в который включено это задание для правительства, утверждён по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. Заседание состоялось 5 ноября 2025 года.

