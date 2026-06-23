Смерч может закрутиться в минуты: главный признак опасности не видно на карте

Смерчи могут возникать во всех регионах России, включая центральные области и умеренную полосу. О том, можно ли заранее предсказать появление стихии и как от нее спастись, NewsInfo рассказал климатолог, эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Ранее сообщалось, что начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев назвал погодное явление в Свердловской области смерчем, а не торнадо, так как последнее явление характерно прежде всего для США. При этом эксперт уточнял, что вихрь образуется в мощном кучево-дождевом облаке при определенных атмосферных фронтах.

Специалисты отмечают, что текущие изменения климата делают привычные погодные катаклизмы все более непредсказуемыми.

По словам Шувалова, научный прогноз сегодня позволяет определить лишь вероятность возникновения экстремального явления. Метеорологи выявляют территории с высокой конвективной энергией, которая преобразуется в кучевую дождевую облачность, способную спровоцировать формирование смерчеобразных структур. Однако точное место удара стихии можно установить только в момент развития воронки.

"Предсказать можно только вероятность с указанием тех областей, где могут формироваться опасные области с высокой потенциальной энергией, которая будет преобразована в энергию кучевой дождевой облачности. И вот она уже может поспособствовать формированию смерчеобразных кластеров облаков. Говорить о том, где конкретно это произойдет, можно только с началом развития хобота смерча и по направляющему потоку прогнозировать его перемещение", — отметил метеоролог.

Наблюдение за смерчами осложняется их локальностью и кратковременностью, говорит синоптик. Нередко природные явления проходят через малонаселенные районы, оставляя следы в виде поваленных деревьев. Метеорологи фиксируют достаточно высокую частоту подобных событий, но они часто остаются вне поля зрения населения.

"Как правило, это весьма локально, вся энергия в небольшом пространстве. Бывают целые семейства смерчей, не один смерч может возникать. Ситуаций много, они разнообразные, зачастую проходят в малонаселенных районах и не очень заметно", — подчеркнул эксперт.

Даже использование современных метеорологических радиолокаторов не гарантирует однозначного понимания ситуации, говорит эксперт. По словам климатолога, внешние признаки сильной грозы бывают схожи с начальной стадией формирования воронки. Часто погода меняет правила, вынуждая специалистов работать в условиях высокой неопределенности. В связи с этим в научном сообществе регулярно обсуждают, почему климатические аномалии становятся нормой и как глобальные процессы воздействуют на атмосферу.

При встрече с таким опасным погодным явлением, как смерч, метеоролог рекомендует не поддаваться панике и следовать главному правилу безопасности: уходить от траектории движения воронки строго перпендикулярно.

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