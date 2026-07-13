Москву обойдет изнуряющий зной: лето выбрало более мягкий сценарий

Жителям центральных регионов России не стоит опасаться экстремальных температурных значений этим летом. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в комментарии NewsInfo опроверг возможность наступления аномальной жары и объяснил, каких погодных условий следует ожидать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что европейская часть России попадет под новую волну аномального зноя. Подобные прогнозы получили широкое распространение в медиапространстве, однако специалисты призывают не придавать им статуса непреложной истины.

По мнению Шувалова, заявления отдельных зарубежных экспертов являются лишь частным мнением, которое не разделяет большинство метеорологов. Центр России продолжит жить в режиме умеренного погодного сценария, где дождливые дни будут чередоваться с периодами солнечной погоды. При этом установление стабильного тепла в центре страны зависит от перемещения атмосферных фронтов.

"Большинство специалистов сходятся во мнении, что дальше в центральной части России будет продолжаться синусоидальное лето. Периоды дождливой погоды будут сменяться периодами солнечной погоды с умеренной температурой. А жара останется в Западной Европе", — отметил синоптик.

Специалист уточнил, что экстремальные показатели термометров, подобные тем, что прогнозируются для Западной Европы, центральным регионам России не грозят. Напротив, грядущее солнце и комфортные значения температуры эксперт считает более благоприятным вариантом, чем погодные крайности, ставшие новой нормой для многих широт. Сейчас синоптики внимательно отслеживают, как глобальные изменения атмосферных процессов влияют на формирование региональных прогнозов.

"У нас будет солнечно и тепло. Дальше июля я заглядывать не собираюсь. Скорее всего будут держаться до тридцати градусов тепла термометры в Воронеже, Липецке, Тамбове. А у нас, я думаю, около двадцати пяти", — пояснил метеоролог.

Отметим, что рост температурных показателей требует тщательной подготовки к любым погодным сюрпризам. О том, как действовать в случае внезапных природных аномалий, ранее напоминали эксперты. Также научное сообщество продолжает изучать, как астрономическое лето влияет на климатические процессы в нашей стране.

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