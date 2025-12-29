Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:47

Диалог по Украине продолжается, но в Москве дали понять: всё может пойти иначе

Россия пересмотрит часть договорённостей с США по Украине — Юрий Ушаков

Россия намерена продолжать диалог с США по украинскому урегулированию, однако ряд ранее достигнутых договорённостей может быть пересмотрен. Об этом заявил представитель администрации президента РФ, комментируя итоги контактов на высшем уровне. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Заявление Юрия Ушакова

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Москва планирует скорректировать позицию по ряду договорённостей, ранее достигнутых с Соединёнными Штатами в рамках переговоров по Украине. По его словам, речь идёт как о конкретных соглашениях, так и о намеченных ранее возможных развязках в переговорном процессе.

"Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко", — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Контакты на высшем уровне

Ушаков уточнил, что соответствующая позиция была обозначена президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В рамках беседы российский лидер, по его словам, подтвердил готовность Москвы к взаимодействию с Вашингтоном.

При этом Путин подчеркнул намерение России вести плотную и предметную работу с американской стороной в целях поиска путей мирного урегулирования конфликта. Одновременно было дано понять, что дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации и соблюдения достигнутых ранее договорённостей.

