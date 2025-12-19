Турция на грани компромисса с Россией: как С-400 становится разменной монетой в политической игре

Турция надеется на гибкость России в вопросе возможного возвращения зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, которые стали предметом давления со стороны США. Об этом в беседе с Лентой.ру рассказал политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

Экономические и политические факторы

Сезер выразил мнение, что Кремль проявит гибкость в этом вопросе, несмотря на сложную международную обстановку. Он подчеркнул, что Россия и Турция связывают многочисленные проекты, особенно в сфере энергетики, из-за чего проблема ЗРК С-400 не играет ключевой роли в двусторонних отношениях.

Политолог также отметил, что Турция стремится улучшить свои отношения с США, что объясняется проблемами в экономике страны и политическими трудностями, с которыми сталкивается президент Реджеп Тайип Эрдоган перед будущими выборами. По его словам, Анкара вынуждена перезапустить свои отношения с Вашингтоном, чтобы нормализовать внутреннюю ситуацию.

Давление США и позиция Трампа

6 декабря посол США в Турции Томас Баррак заявил, что американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными санкции против Турции, введенные после закупки российских ЗРК С-400. Однако 17 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Баррак тайно лоббирует отказ Турции от российского оружия.

Таким образом, ситуация с ЗРК С-400 остается напряженной, и Турция продолжает искать пути для нормализации отношений с США, что может включать отказ от российского вооружения.