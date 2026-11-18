Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение ответственности между кураторами и руководителями ключевых национальных и федеральных проектов. В центре внимания оказалась транспортная инфраструктура страны: вице-премьер Андрей Никитин назначен куратором национального проекта «Эффективная транспортная система».

В зону ответственности вице-премьера входит стратегический блок морского и речного транспорта. В частности, Андрей Никитин будет курировать федеральные проекты по развитию Большого Северного морского пути, опорной сети морских портов и внутренних водных путей. Помимо этого, его полномочия распространяются на модернизацию высокоскоростных железнодорожных магистралей, развитие сети железных дорог, аэродромной инфраструктуры, пунктов пропуска через государственную границу, а также на вопросы цифровой трансформации и кадрового обеспечения отрасли.

Общее руководство нацпроектом «Эффективная транспортная система» доверено министру транспорта Дмитрию Ядрову. Внутри министерства распределены конкретные функциональные задачи по реализации отдельных направлений:

За развитие опорной сети морских портов и внутренних водных путей отвечает заместитель министра транспорта Александр Пошиваем;

Модернизацией пунктов пропуска будет заниматься заместитель министра Валентин Иванов;

Вопросы цифровизации отрасли закреплены за Борисом Ташимовым;

Развитием кадрового потенциала займется первый заместитель министра транспорта Константин Пашков.

Согласно данным пресс-службы правительства РФ, Андрей Никитин также назначен куратором национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и всех входящих в него федеральных проектов.