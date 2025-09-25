Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:34

Фонд спасает туристов, но душит туроператоров: новые правила вступят в силу с марта

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу обновлённые правила выплат из ФПО туроператоров

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу обновлённая редакция правил возмещения ущерба из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператоров в сфере выездного туризма.

Документ детализирует порядок, по которому туристы смогут вернуть деньги в случае банкротства компании: какие документы нужно предоставить, как действовать самим клиентам и что должны делать туроператоры.

Основания для выплат остаются прежними

"По-прежнему основанием для выплаты из ФПО является факт причинения туристу реального ущерба в результате неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации турпродукта", — пояснил вице-президент РСТ, основатель агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

Простой пример: турист собрался лететь в Турцию, но за день до вылета узнаёт, что компания-организатор обанкротилась. Именно это и является основанием для обращения за компенсацией.

Что изменилось в новой редакции

Изменения, по словам юриста, носят косметический характер:
• уточнено, что выплаты производятся только в рублях;
• сообщение о прекращении деятельности туроператора должно публиковаться на официальном сайте, а не в печати.

"Уточнено, что выплаты должны осуществляться в рублях. Кроме того, сообщение о прекращении деятельности туроператора должно быть опубликовано на официальном сайте. Раньше была возможность публикации в прессе", — рассказал Георгий Мохов.

Сравнение правил ФПО

Параметр Редакция 2020 года Редакция 2026 года
Основание для выплат Банкротство туроператора То же
Валюта выплат Не уточнялась Только рубли
Публикация о прекращении деятельности СМИ или сайт Только официальный сайт
Пакет документов Паспорт, договор, подтверждения оплаты Без изменений

Насколько часто случаются выплаты

Банкротства крупных игроков происходят редко. Последний громкий случай — 2021 год, когда прекратила работу компания "Музенидис Трэвел". С тех пор механизм ФПО практически не задействовался.

Проблемы туроператоров

Сами компании считают, что главный минус ФПО — это замороженные средства. По оценкам рынка, речь идёт примерно о 1,5 млрд рублей. Эти деньги лежат "мертвым грузом", хотя могли бы использоваться для:
• предоплат авиаперевозчикам и отельерам;
• маркетинговых кампаний;
• развития внутреннего и въездного туризма.

"Выводя для выплат в ФПО крупные суммы из оборота, туроператоры теряют возможность использовать их для развития бизнеса", — считает замгендиректора Fun&Sun Александр Сирченко.

Несмотря на многочисленные обращения компаний, регулятор пока не готов пересматривать механизм фонда.

Советы шаг за шагом для туриста

  1. При банкротстве туроператора сразу соберите документы: паспорт, договор, чеки об оплате.

  2. Следите за публикацией о прекращении деятельности на сайте компании.

  3. Подайте заявление на возмещение через уполномоченную организацию.

  4. Уточните сроки выплат: они регламентированы правилами.

  5. Храните копии всех документов до момента получения компенсации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать возврата денег напрямую от туроператора.

  • Последствие: потеря времени.

  • Альтернатива: сразу обращаться в ФПО.

  • Ошибка: не собирать доказательства оплаты тура.

  • Последствие: отказ в выплате.

  • Альтернатива: сохранять все платежные документы.

  • Ошибка: рассчитывать на публикацию в СМИ.

  • Последствие: пропуск срока обращения.

  • Альтернатива: проверять только официальный сайт компании.

А что если фонд реформируют?

Если в будущем ФПО позволят использовать часть средств на развитие туроператоров, это укрепит рынок и снизит риск банкротств. Однако пока власти не готовы менять систему, считая её надёжной защитой туристов.

Плюсы и минусы ФПО

Плюсы Минусы
Защита туристов при банкротстве Заморозка крупных сумм
Чёткий алгоритм возврата Выплаты задействуются редко
Прозрачность процесса Недовольство туроператоров
Повышение доверия к рынку Деньги не работают на развитие отрасли

FAQ

Когда вступят в силу новые правила?
С 1 марта 2026 года.

Что делать туристу при банкротстве туроператора?
Собрать документы и обратиться за компенсацией в ФПО.

Сколько денег заморожено в фонде?
Около 1,5 млрд рублей.

Мифы и правда

  • Миф: ФПО — это страховой полис.
    Правда: это специальный фонд, формируемый за счёт самих туроператоров.

  • Миф: деньги выплачивают сразу.
    Правда: процесс может занять несколько недель.

  • Миф: все туроператоры одинаково уязвимы.
    Правда: банкротства крупных компаний крайне редки.

3 интересных факта

• Механизм ФПО действует с 2016 года.
• Россия — одна из немногих стран, где создан такой централизованный фонд.
• Большинство выплат из ФПО приходилось на 2010-е годы, когда рынок переживал волну банкротств.

Исторический контекст

  • 2010-е годы: массовые банкротства туроператоров привели к созданию системы защиты туристов.

  • 2020: вступила в силу первая редакция правил ФПО.

  • 2025: принята обновлённая версия, вступающая в силу с марта 2026 года.

