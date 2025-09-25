Фонд спасает туристов, но душит туроператоров: новые правила вступят в силу с марта

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу обновлённая редакция правил возмещения ущерба из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператоров в сфере выездного туризма.

Документ детализирует порядок, по которому туристы смогут вернуть деньги в случае банкротства компании: какие документы нужно предоставить, как действовать самим клиентам и что должны делать туроператоры.

Основания для выплат остаются прежними

"По-прежнему основанием для выплаты из ФПО является факт причинения туристу реального ущерба в результате неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации турпродукта", — пояснил вице-президент РСТ, основатель агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

Простой пример: турист собрался лететь в Турцию, но за день до вылета узнаёт, что компания-организатор обанкротилась. Именно это и является основанием для обращения за компенсацией.

Что изменилось в новой редакции

Изменения, по словам юриста, носят косметический характер:

• уточнено, что выплаты производятся только в рублях;

• сообщение о прекращении деятельности туроператора должно публиковаться на официальном сайте, а не в печати.

"Уточнено, что выплаты должны осуществляться в рублях. Кроме того, сообщение о прекращении деятельности туроператора должно быть опубликовано на официальном сайте. Раньше была возможность публикации в прессе", — рассказал Георгий Мохов.

Сравнение правил ФПО

Параметр Редакция 2020 года Редакция 2026 года Основание для выплат Банкротство туроператора То же Валюта выплат Не уточнялась Только рубли Публикация о прекращении деятельности СМИ или сайт Только официальный сайт Пакет документов Паспорт, договор, подтверждения оплаты Без изменений

Насколько часто случаются выплаты

Банкротства крупных игроков происходят редко. Последний громкий случай — 2021 год, когда прекратила работу компания "Музенидис Трэвел". С тех пор механизм ФПО практически не задействовался.

Проблемы туроператоров

Сами компании считают, что главный минус ФПО — это замороженные средства. По оценкам рынка, речь идёт примерно о 1,5 млрд рублей. Эти деньги лежат "мертвым грузом", хотя могли бы использоваться для:

• предоплат авиаперевозчикам и отельерам;

• маркетинговых кампаний;

• развития внутреннего и въездного туризма.

"Выводя для выплат в ФПО крупные суммы из оборота, туроператоры теряют возможность использовать их для развития бизнеса", — считает замгендиректора Fun&Sun Александр Сирченко.

Несмотря на многочисленные обращения компаний, регулятор пока не готов пересматривать механизм фонда.

Советы шаг за шагом для туриста

При банкротстве туроператора сразу соберите документы: паспорт, договор, чеки об оплате. Следите за публикацией о прекращении деятельности на сайте компании. Подайте заявление на возмещение через уполномоченную организацию. Уточните сроки выплат: они регламентированы правилами. Храните копии всех документов до момента получения компенсации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать возврата денег напрямую от туроператора.

Последствие: потеря времени.

Альтернатива: сразу обращаться в ФПО.

Ошибка: не собирать доказательства оплаты тура.

Последствие: отказ в выплате.

Альтернатива: сохранять все платежные документы.

Ошибка: рассчитывать на публикацию в СМИ.

Последствие: пропуск срока обращения.

Альтернатива: проверять только официальный сайт компании.

А что если фонд реформируют?

Если в будущем ФПО позволят использовать часть средств на развитие туроператоров, это укрепит рынок и снизит риск банкротств. Однако пока власти не готовы менять систему, считая её надёжной защитой туристов.

Плюсы и минусы ФПО

Плюсы Минусы Защита туристов при банкротстве Заморозка крупных сумм Чёткий алгоритм возврата Выплаты задействуются редко Прозрачность процесса Недовольство туроператоров Повышение доверия к рынку Деньги не работают на развитие отрасли

FAQ

Когда вступят в силу новые правила?

С 1 марта 2026 года.

Что делать туристу при банкротстве туроператора?

Собрать документы и обратиться за компенсацией в ФПО.

Сколько денег заморожено в фонде?

Около 1,5 млрд рублей.

Мифы и правда

Миф: ФПО — это страховой полис.

Правда: это специальный фонд, формируемый за счёт самих туроператоров.

Миф: деньги выплачивают сразу.

Правда: процесс может занять несколько недель.

Миф: все туроператоры одинаково уязвимы.

Правда: банкротства крупных компаний крайне редки.

3 интересных факта

• Механизм ФПО действует с 2016 года.

• Россия — одна из немногих стран, где создан такой централизованный фонд.

• Большинство выплат из ФПО приходилось на 2010-е годы, когда рынок переживал волну банкротств.

Исторический контекст