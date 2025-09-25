Фонд спасает туристов, но душит туроператоров: новые правила вступят в силу с марта
С 1 марта 2026 года в России вступает в силу обновлённая редакция правил возмещения ущерба из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператоров в сфере выездного туризма.
Документ детализирует порядок, по которому туристы смогут вернуть деньги в случае банкротства компании: какие документы нужно предоставить, как действовать самим клиентам и что должны делать туроператоры.
Основания для выплат остаются прежними
"По-прежнему основанием для выплаты из ФПО является факт причинения туристу реального ущерба в результате неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации турпродукта", — пояснил вице-президент РСТ, основатель агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.
Простой пример: турист собрался лететь в Турцию, но за день до вылета узнаёт, что компания-организатор обанкротилась. Именно это и является основанием для обращения за компенсацией.
Что изменилось в новой редакции
Изменения, по словам юриста, носят косметический характер:
• уточнено, что выплаты производятся только в рублях;
• сообщение о прекращении деятельности туроператора должно публиковаться на официальном сайте, а не в печати.
"Уточнено, что выплаты должны осуществляться в рублях. Кроме того, сообщение о прекращении деятельности туроператора должно быть опубликовано на официальном сайте. Раньше была возможность публикации в прессе", — рассказал Георгий Мохов.
Сравнение правил ФПО
|Параметр
|Редакция 2020 года
|Редакция 2026 года
|Основание для выплат
|Банкротство туроператора
|То же
|Валюта выплат
|Не уточнялась
|Только рубли
|Публикация о прекращении деятельности
|СМИ или сайт
|Только официальный сайт
|Пакет документов
|Паспорт, договор, подтверждения оплаты
|Без изменений
Насколько часто случаются выплаты
Банкротства крупных игроков происходят редко. Последний громкий случай — 2021 год, когда прекратила работу компания "Музенидис Трэвел". С тех пор механизм ФПО практически не задействовался.
Проблемы туроператоров
Сами компании считают, что главный минус ФПО — это замороженные средства. По оценкам рынка, речь идёт примерно о 1,5 млрд рублей. Эти деньги лежат "мертвым грузом", хотя могли бы использоваться для:
• предоплат авиаперевозчикам и отельерам;
• маркетинговых кампаний;
• развития внутреннего и въездного туризма.
"Выводя для выплат в ФПО крупные суммы из оборота, туроператоры теряют возможность использовать их для развития бизнеса", — считает замгендиректора Fun&Sun Александр Сирченко.
Несмотря на многочисленные обращения компаний, регулятор пока не готов пересматривать механизм фонда.
Советы шаг за шагом для туриста
-
При банкротстве туроператора сразу соберите документы: паспорт, договор, чеки об оплате.
-
Следите за публикацией о прекращении деятельности на сайте компании.
-
Подайте заявление на возмещение через уполномоченную организацию.
-
Уточните сроки выплат: они регламентированы правилами.
-
Храните копии всех документов до момента получения компенсации.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ждать возврата денег напрямую от туроператора.
-
Последствие: потеря времени.
-
Альтернатива: сразу обращаться в ФПО.
-
Ошибка: не собирать доказательства оплаты тура.
-
Последствие: отказ в выплате.
-
Альтернатива: сохранять все платежные документы.
-
Ошибка: рассчитывать на публикацию в СМИ.
-
Последствие: пропуск срока обращения.
-
Альтернатива: проверять только официальный сайт компании.
А что если фонд реформируют?
Если в будущем ФПО позволят использовать часть средств на развитие туроператоров, это укрепит рынок и снизит риск банкротств. Однако пока власти не готовы менять систему, считая её надёжной защитой туристов.
Плюсы и минусы ФПО
|Плюсы
|Минусы
|Защита туристов при банкротстве
|Заморозка крупных сумм
|Чёткий алгоритм возврата
|Выплаты задействуются редко
|Прозрачность процесса
|Недовольство туроператоров
|Повышение доверия к рынку
|Деньги не работают на развитие отрасли
FAQ
Когда вступят в силу новые правила?
С 1 марта 2026 года.
Что делать туристу при банкротстве туроператора?
Собрать документы и обратиться за компенсацией в ФПО.
Сколько денег заморожено в фонде?
Около 1,5 млрд рублей.
Мифы и правда
-
Миф: ФПО — это страховой полис.
Правда: это специальный фонд, формируемый за счёт самих туроператоров.
-
Миф: деньги выплачивают сразу.
Правда: процесс может занять несколько недель.
-
Миф: все туроператоры одинаково уязвимы.
Правда: банкротства крупных компаний крайне редки.
3 интересных факта
• Механизм ФПО действует с 2016 года.
• Россия — одна из немногих стран, где создан такой централизованный фонд.
• Большинство выплат из ФПО приходилось на 2010-е годы, когда рынок переживал волну банкротств.
Исторический контекст
-
2010-е годы: массовые банкротства туроператоров привели к созданию системы защиты туристов.
-
2020: вступила в силу первая редакция правил ФПО.
-
2025: принята обновлённая версия, вступающая в силу с марта 2026 года.
