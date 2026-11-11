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Платная дорога
Платная дорога
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Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:00

В России заговорили о плате за все дороги: автомобилистам объяснили, чего ожидать

В России исключено введение повсеместной платы за использование дорожной сети, так как наличие бесплатных дублеров жестко закреплено в законодательстве, подчеркнул автор и ведущий программы Минтранс на Рен ТВ Вячеслав Субботин. Эксперт прокомментировал текущую ситуацию в дорожной отрасли специально для NewsInfo.

Ранее сообщалось, что глава партии Справедливая Россия Сергей Миронов выразил намерение направить запрос в Министерство транспорта РФ для уточнения планов ведомства относительно перевода федеральных трасс на коммерческую основу. Парламентарий выразил обеспокоенность возможным расширением сети платных участков.

Автоэксперт пояснил, что отечественная транспортная система строится по европейским стандартам, где развитие скоростных магистралей неразрывно связано с сохранением общедоступных путей. Несмотря на активное дорожное строительство, технический регламент и нормы права обязывают обеспечивать альтернативный проезд. При этом важно, чтобы стандарты дорожного строительства соблюдались не только на новых трассах, но и на уже существующих бесплатных участках.

"Платной дороге должна быть бесплатная альтернатива. Пусть медленная, но тем не менее бесплатная. Да, есть отдельные участки вроде как бесплатные, но нужно три круга навернуть, чтобы по ним проехать", — отметил Субботин.

Специалист признал наличие определенных сложностей на практике. В частности, на трассе М4 Дон существуют отрезки, где формальная альтернатива представляет собой крайне неудобный и протяженный маршрут. Тем не менее юридически требование о наличии выбора для автомобилиста соблюдается. Вопросы комфорта и скорости передвижения часто становятся предметом дискуссий, особенно когда в правительстве обсуждается возможная реформа скоростных режимов на ключевых направлениях.

"Если строят магистраль платную, то бесплатную точно оставят. Есть требования технические, есть регламент, согласно которому Минтранс, в том числе, поступает", — рассказал эксперт.

В качестве примера успешной реализации этой модели Вячеслав Субботин привел трассу М11 Нева, которая имеет полноценный бесплатный дублер. Однако экспертное сообщество продолжает следить за тем, как инфраструктура адаптируется к нуждам водителей. Нередко возникают ситуации, когда ответственность дорожных служб за состояние альтернативных путей становится камнем преткновения.

Параллельно с этим власти рассматривают и другие инициативы, например, периодически звучат предложения о том, чтобы повысить лимит скорости на наиболее современных участках магистралей. Качественная дорожная инфраструктура остается приоритетом, но она не должна ограничивать право граждан на свободное и бесплатное перемещение по стране.

Проверено экспертом: автоюрист Сергей Герасимов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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