Маленькому бизнесу готовят ловушку: лимиты УСН резко снижаются, и многие останутся за бортом

С 1 января 2026 года налоговая система в России заметно меняется сразу по нескольким направлениям — от ставок и льгот до условий применения спецрежимов. Об изменениях в законодательстве 17 декабря рассказал юрист Илья Русяев в беседе с РИА "Новости". В его оценке ключевые нововведения затронут НДФЛ, НДС, УСН и перечень налоговых вычетов, а бизнесу и гражданам придётся внимательнее считать долгосрочные обязательства.

НДФЛ: прогрессия сохраняется, для иноагентов — отдельный режим

По словам Русяева, в 2026 году продолжит действовать прогрессивная шкала НДФЛ. Ставка 13% сохранится для доходов до 2,4 млн рублей в год, а при превышении этого порога ставки будут повышаться поэтапно. Верхняя планка прогрессии, как уточняется, достигает 22% в зависимости от уровня дохода.

Одновременно вводится особый порядок налогообложения для лиц и организаций, включённых в реестр иностранных агентов. Для них все доходы будут облагаться по единой ставке 30% без применения прогрессивной шкалы. Такой подход отделяет этот режим от общей логики расчёта НДФЛ и меняет структуру налоговой нагрузки для указанной категории.

Льготы для семей и уточнения по недвижимости

С 1 января 2026 года начнут действовать новые льготы для семей с детьми. Материальная помощь от работодателя при рождении, усыновлении или установлении опеки будет освобождаться от НДФЛ и страховых взносов. Лимит установлен на уровне до 1 млн рублей на каждого ребёнка, если выплата произведена в течение первого года после появления ребёнка в семье.

Отдельный блок касается сделок с жильём. Льготы по НДФЛ при продаже недвижимости сохраняются, но вводится уточнение о непрерывном минимальном сроке владения. Также расширяются условия освобождения от налога при одновременной продаже одной квартиры и покупке другой, если это связано с улучшением жилищных условий.

НДС и спецрежимы: новые ставки и жёстче лимиты

Русяев указал, что с 2026 года ставка НДС повышается с 20% до 22%. При этом пониженная ставка 10% сохраняется для товаров из утверждённого социального перечня. Эксперт отметил, что такое изменение может повлиять на ценообразование и требует учёта при заключении долгосрочных контрактов.

В части специальных налоговых режимов предусмотрено поэтапное снижение лимита доходов для применения УСН. Порог составит 20 млн рублей в 2026 году и снизится до 10 млн рублей к 2028 году. Для ПСН вводится единый годовой потолок доходов 10 млн рублей для всех индивидуальных предпринимателей.

Вычеты: сбережения, пожертвования и доли в компаниях

С 2026 года начнут действовать нормы о долгосрочных сбережениях. Они, по словам юриста, дадут право на специальные налоговые вычеты и заложат основу для накопительных инструментов с налоговыми льготами. Это расширяет перечень ситуаций, когда гражданин может рассчитывать на налоговое послабление.

Кроме того, расширяется перечень пожертвований, по которым можно получить социальный налоговый вычет. Уточняются условия освобождения от НДФЛ при операциях с долями в уставном капитале российских организаций: доля, как и акции, должна находиться в собственности более пяти лет. Таким образом, правила для разных видов корпоративных прав сближаются по срокам владения.