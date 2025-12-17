Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Российский рубль
Российский рубль
© Desingned by Freepik by ededchechine is licensed under public domain
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:19

Маленькому бизнесу готовят ловушку: лимиты УСН резко снижаются, и многие останутся за бортом

Лимит доходов для УСН снизят до 20 млн рублей в 2026 году — Русяев

С 1 января 2026 года налоговая система в России заметно меняется сразу по нескольким направлениям — от ставок и льгот до условий применения спецрежимов. Об изменениях в законодательстве 17 декабря рассказал юрист Илья Русяев в беседе с РИА "Новости". В его оценке ключевые нововведения затронут НДФЛ, НДС, УСН и перечень налоговых вычетов, а бизнесу и гражданам придётся внимательнее считать долгосрочные обязательства.

НДФЛ: прогрессия сохраняется, для иноагентов — отдельный режим

По словам Русяева, в 2026 году продолжит действовать прогрессивная шкала НДФЛ. Ставка 13% сохранится для доходов до 2,4 млн рублей в год, а при превышении этого порога ставки будут повышаться поэтапно. Верхняя планка прогрессии, как уточняется, достигает 22% в зависимости от уровня дохода.

Одновременно вводится особый порядок налогообложения для лиц и организаций, включённых в реестр иностранных агентов. Для них все доходы будут облагаться по единой ставке 30% без применения прогрессивной шкалы. Такой подход отделяет этот режим от общей логики расчёта НДФЛ и меняет структуру налоговой нагрузки для указанной категории.

Льготы для семей и уточнения по недвижимости

С 1 января 2026 года начнут действовать новые льготы для семей с детьми. Материальная помощь от работодателя при рождении, усыновлении или установлении опеки будет освобождаться от НДФЛ и страховых взносов. Лимит установлен на уровне до 1 млн рублей на каждого ребёнка, если выплата произведена в течение первого года после появления ребёнка в семье.

Отдельный блок касается сделок с жильём. Льготы по НДФЛ при продаже недвижимости сохраняются, но вводится уточнение о непрерывном минимальном сроке владения. Также расширяются условия освобождения от налога при одновременной продаже одной квартиры и покупке другой, если это связано с улучшением жилищных условий.

НДС и спецрежимы: новые ставки и жёстче лимиты

Русяев указал, что с 2026 года ставка НДС повышается с 20% до 22%. При этом пониженная ставка 10% сохраняется для товаров из утверждённого социального перечня. Эксперт отметил, что такое изменение может повлиять на ценообразование и требует учёта при заключении долгосрочных контрактов.

В части специальных налоговых режимов предусмотрено поэтапное снижение лимита доходов для применения УСН. Порог составит 20 млн рублей в 2026 году и снизится до 10 млн рублей к 2028 году. Для ПСН вводится единый годовой потолок доходов 10 млн рублей для всех индивидуальных предпринимателей.

Вычеты: сбережения, пожертвования и доли в компаниях

С 2026 года начнут действовать нормы о долгосрочных сбережениях. Они, по словам юриста, дадут право на специальные налоговые вычеты и заложат основу для накопительных инструментов с налоговыми льготами. Это расширяет перечень ситуаций, когда гражданин может рассчитывать на налоговое послабление.

Кроме того, расширяется перечень пожертвований, по которым можно получить социальный налоговый вычет. Уточняются условия освобождения от НДФЛ при операциях с долями в уставном капитале российских организаций: доля, как и акции, должна находиться в собственности более пяти лет. Таким образом, правила для разных видов корпоративных прав сближаются по срокам владения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Банки и страховые компании начали массовые увольнения — Митрофанова сегодня в 9:47
Не учитель и не врач: кого точно не тронут сокращения, а кому уже готовят письмо об увольнении

В России сокращения в первую очередь затрагивают офисных сотрудников — сильнее всего в банках, страховании и услугах, тогда как в медицине и образовании кадров не хватает.

Читать полностью » Пенсии в России проиндексируют на 7.6% с января 2026 года — RT сегодня в 9:41
Не страховой стаж? Не беда: почему в 2026 году вырастут и эти пенсии — объясняем на пальцах

С 1 января 2026 года вырастут страховые и социальные пенсии: названы проценты индексации, средние суммы и условия доплаты до прожиточного минимума.

Читать полностью » Фьючерс на серебро обновил исторический максимум, достигнув $66,360 за унцию — данные Comex сегодня в 9:39
Серебро переписало историю: цена обновила рекорд, которого рынок ещё не видел

Серебро обновило исторический максимум на Comex, превысив $66 за унцию. Рекордный рост вписывается в более широкий тренд на рынке драгметаллов.

Читать полностью » ФНС усилит контроль за самозанятыми с 2026 года — Шедько сегодня в 9:37
Трудовой договор или обман? Как ФНС будет ловить компании на переводе штата в самозанятые

В 2026 году налоговый контроль за самозанятыми и ИП усилится: ФНС будет активнее искать подмену трудовых отношений, хотя ставки НПД не меняются.

Читать полностью » 13-й зарплаты нет в Трудовом кодексе РФ — юрист Шабронова сегодня в 9:25
13-я зарплата — это лотерея, а не обязанность: вот как понять, достанется ли она вам

"13-я зарплата" не прописана в ТК РФ и чаще является годовой премией: кому она положена и почему всё решают договоры, акты и показатели.

Читать полностью » Бессрочная заморозка активов повысила юридические риски депозитариев ЕС — Fitch Ratings сегодня в 4:03
Чужие деньги — чужая беда: российские активы поставили под угрозу ключевой депозитарий ЕС

Fitch предупредило Euroclear о риске снижения рейтинга из-за планов ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

Читать полностью » Венгрия подписала контракт на поставку американского СПГ с Chevron — ТАСС вчера в 21:28
Вашингтон даёт газ, Брюссель закручивает кран: как Венгрия играет на два фронта

Венгрия впервые включит американский СПГ в свою энергосистему, заключив пятилетний контракт с Chevron на фоне разногласий с ЕС.

Читать полностью » Венесуэльская нефть подешевела на фоне геополитического давления — эксперты вчера в 20:43
Танкер, нефть и Трамп: как одна сделка Chevron вскрыла нерв мировой политики

Chevron предложила скидку на венесуэльскую нефть после захвата американцами танкера — шаг, за которым скрываются куда более сложные мотивы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ежедневную диетическую газировку связали с ростом риска инсульта — Стил невролог
Еда
Свиная грудинка в фольге остаётся сочной при длительном запекании — повар
Происшествия
Прорыв трубы в здании Горбушки привёл к затоплению восьми складов с электроникой — База
Авто и мото
Toyota возглавила рейтинг надёжности автомобилей — Consumer Reports
Технологии
Samsung стал самым быстрорастущим брендом смартфонов в России — М.Видео
Туризм
Отреставрированные Колоссы Мемнона становятся новым магнитом туризма — Турпром
Экономика
Запасов алмазов хватит на 20 лет при текущей добыче — Тахиев
Экономика
Отсутствие в квартире пять дней дает право на перерасчет ЖКУ — Якубовский
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet