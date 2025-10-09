Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© kremlin.ru by Кристина Кормилицына is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 12:47

Медосмотр, контроль и организованный набор: Россия меняет правила для трудовых мигрантов из Таджикистана

Путин и Рахмон подписали договоры о трудовой миграции между Россией и Таджикистаном

Россия и Таджикистан вышли на новый уровень сотрудничества — Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали пакет соглашений, касающихся развития трудовой миграции и взаимодействия в экономике и безопасности.

Теперь граждане Таджикистана, направляющиеся на работу в Россию, обязаны проходить медицинское освидетельствование перед въездом. Кроме того, стороны договорились о организованном наборе трудовых мигрантов и о более тесном сотрудничестве миграционных ведомств двух стран.

Трёхдневный визит президента России завершился рядом конкретных договорённостей:

  • Россия остаётся крупнейшим торговым партнёром и инвестором Таджикистана.
  • Более 97% взаимной торговли осуществляется в национальных валютах.
  • Денежные переводы из России продолжают играть значимую роль в экономике Таджикистана, поддерживая уровень жизни многих семей.
  • В России работают свыше миллиона граждан Таджикистана, и Москва намерена гарантировать им достойные условия труда и социальной защиты.
  • Товарооборот между странами в 2024 году вырос более чем на 7%, достигнув $1,5 млрд, а в 2025-м — уже на 17,3%.
  • Российская военная база в Таджикистане по-прежнему рассматривается как фактор стабильности и безопасности в Средней Азии.

Визит подтвердил стратегический характер отношений между Москвой и Душанбе. Стороны заявили о намерении и дальше укреплять партнёрство — от экономики до обороны.

