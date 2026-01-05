Других тем почти не осталось: Трамп признался, о чём постоянно говорит с конгрессом

Вопрос санкционной политики США в отношении России вновь оказался в центре внимания после публичного заявления Дональда Трампа. Президент США дал понять, что тема ограничительных мер регулярно обсуждается на уровне законодательной власти. Об этом следует из записи его выступления.

Обсуждение санкций с конгрессом

Дональд Трамп заявил, что постоянно обсуждает с конгрессом возможность ужесточения санкций против России. Поводом для комментария стал вопрос журналиста о позиции сенатора Линдси Грэма*, который ранее высказывался за введение дополнительных ограничительных мер. Глава Белого дома подчеркнул, что именно санкционная тематика остаётся ключевой в их общении.

"Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах", — сказал президент США Дональд Трамп.

Реакция сенатора и нефтяной фактор

Присутствовавший при разговоре Линдси Грэм* отреагировал на слова президента с юмором и рассмеялся. Он также добавил, что ранее поднимал тему санкционного давления в беседе с послом Индии в США. В частности, речь шла о возможном сокращении закупок российской нефти.

*Линдси Грэм внесён в России в список террористов и экстремистов.