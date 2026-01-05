Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
трамп
трамп
© flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:27

Других тем почти не осталось: Трамп признался, о чём постоянно говорит с конгрессом

Трамп заявил о регулярных обсуждениях ужесточения санкций против России с конгрессом

Вопрос санкционной политики США в отношении России вновь оказался в центре внимания после публичного заявления Дональда Трампа. Президент США дал понять, что тема ограничительных мер регулярно обсуждается на уровне законодательной власти. Об этом следует из записи его выступления.

Обсуждение санкций с конгрессом

Дональд Трамп заявил, что постоянно обсуждает с конгрессом возможность ужесточения санкций против России. Поводом для комментария стал вопрос журналиста о позиции сенатора Линдси Грэма*, который ранее высказывался за введение дополнительных ограничительных мер. Глава Белого дома подчеркнул, что именно санкционная тематика остаётся ключевой в их общении.

"Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах", — сказал президент США Дональд Трамп.

Реакция сенатора и нефтяной фактор

Присутствовавший при разговоре Линдси Грэм* отреагировал на слова президента с юмором и рассмеялся. Он также добавил, что ранее поднимал тему санкционного давления в беседе с послом Индии в США. В частности, речь шла о возможном сокращении закупок российской нефти.

*Линдси Грэм внесён в России в список террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

США допускают полномасштабную военную операцию в Венесуэле — министр Хегсет вчера в 15:01
Вашингтон не собирается останавливаться: операция в Венесуэле может стать полномасштабной

Глава Пентагона допустил расширение операции США в Венесуэле и заявил о готовности армии к полномасштабным действиям.

Читать полностью » Удар США по Венесуэле называют сфабрикованным предлогом — подполковник Дэвис вчера в 14:58
Операция без убедительной причины: внутри США заговорили о надуманной атаке на Венесуэлу

Бывший американский военный назвал атаку США на Венесуэлу сфабрикованной и усомнился в официальных мотивах Вашингтона.

Читать полностью » Сербия удваивает военные мощности за полтора года — президент Вучич вчера в 14:54
Армия Сербии готовится к рывку: военные возможности планируют удвоить за полтора года

Сербия намерена за полтора года резко усилить армию, увеличив численность, вооружение и стратегические резервы.

Читать полностью » Власти Венесуэлы требуют доказательств жизни Мадуро — The New York Times вчера в 14:50
Ультиматум сорвался — началась сила: Венесуэла и США перешли опасную черту

Отказ Мадуро принять ультиматум США привёл к силовому сценарию, жертвам и противоречивым заявлениям о судьбе президента Венесуэлы.

Читать полностью » Остановка экспорта Венесуэлы подталкивает цены на нефть вверх — политолог Мирзаян вчера в 14:45
Нефть застряла между ростом и обвалом: действия США вокруг Венесуэлы раскачали рынок

Действия США вокруг Венесуэлы создают для нефтяного рынка два противоположных сценария — от роста цен до резкого падения.

Читать полностью » Турция заключает газовое соглашение с Азербайджаном на 15 лет — министр Байрактар вчера в 14:36
33 миллиарда кубометров тишины: Турция заранее обезопасила себя от газовых кризисов

Турция и Азербайджан договорились о многолетних поставках каспийского газа, усиливая энергетическое партнёрство и делая ставку на действующую инфраструктуру.

Читать полностью » Блохин связал Венесуэлу с сокращением вовлечённости США в Европе — Лента.ру вчера в 13:55
Ресурсы не бесконечны — и это уже видно: США могут сократить участие в Европе после венесуэльской операции

На фоне операции США в Венесуэле эксперт объяснил, почему Трамп может снизить вовлечённость в Европе и попытаться "выйти" из Украины.

Читать полностью » В Каракасе возник дефицит продуктов и медикаментов — Shot вчера в 13:45
Мясо исчезло первым, дальше пошли сахар и мука: Каракас сталкивается с дефицитом и паникой в магазинах

Каракас столкнулся с очередями за продуктами и бензином: магазины закрываются, доставка не работает, а часть районов остаётся без света и связи.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Крым требует компенсацию ущерба от блокад — глава парламента Константинов
ЮФО
Госавтоинспекция фиксирует десятки нетрезвых водителей в Крыму — ГИБДД
ЮФО
Более 14,8 тыс пациентов проходят медреабилитацию в Крыму — глава Аксёнов
Питомцы
Кошка подмигивает из-за сухости третьего века — ветеринар
ЮФО
В Крыму зафиксировали 24 пожара в первые дни января — МЧС России
ЮФО
Бастрыкин поручает расследовать коммунальный коллапс на Кубани — СК России
ЮФО
В образовании Кубани сохраняется дефицит кадров — Минтруд края
ЮФО
Подачу электроэнергии возвращают после непогоды на Кубани — оперштаб края
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet