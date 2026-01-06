Футбольный мир против изоляции: почему многие страны тайно хотят вернуть Россию в еврокубки

О перспективах возвращения российского футбола в международные турниры снова заговорили на фоне заявлений руководства РФС: по словам Александра Дюкова, подавляющее число стран поддержит допуск сборной России к официальным соревнованиям. Об этом сообщает Metaratings. ru со ссылкой на интервью президента Российского футбольного союза. При этом глава организации отказался называть конкретные государства, которые выступают за возобновление участия России в еврокубках и турнирах сборных, объяснив это нежеланием переводить дискуссию в публичную плоскость.

Дюков отметил, что поддержка идеи возвращения России, по его оценке, достаточно широка в мировом футбольном сообществе. Он заявил, что многие воспринимают нынешнюю изоляцию как нарушение "нормального порядка вещей" и выражают радость от возможного скорого возвращения российских команд на международную арену. При этом речь идет именно о позиции государств и футбольных структур, которые, по словам главы РФС, готовы поддержать восстановление полноценного статуса России в международных соревнованиях.

Почему Дюков не назвал конкретные страны

Отвечая на вопрос о том, какие именно страны выступают за возвращение России и какова доля поддержки в процентах, Дюков подчеркнул, что считает нежелательным публично перечислять отдельные государства. Он не стал уточнять ни географию поддержки, ни конкретные цифры, ограничившись общей оценкой, что речь идет о значительном числе членов мирового футбольного сообщества.

По словам президента РФС, многие из тех, кто поддерживает возвращение России, воспринимают нынешнюю ситуацию как отклонение от привычных правил спортивной жизни. Он отметил, что в этих странах и структурах видят в допуске России восстановление нормальной логики международных турниров. Такая формулировка подчеркивает, что внутри футбольной среды, по его мнению, существует запрос на возвращение соревновательной практики, основанной на принципах регулярного участия.

Ожидания по срокам: акцент на 2026 год

Metaratings.ru напоминает, что ранее глава РФС уже высказывал уверенность: российские футболисты могут вернуться на международную арену уже в 2026 году. Дюков последовательно придерживается этой оценки, связывая возможные изменения с настроениями в международном футбольном сообществе и расширением поддержки. При этом он не уточнил, какие именно механизмы должны привести к решению о возвращении и на каком уровне оно может быть принято.

В нынешней ситуации срок 2026 года звучит как ориентир, который РФС рассматривает как реалистичный. Однако официального решения о допуске российских команд к международным турнирам в приведенном материале не сообщается. Заявление Дюкова представляет собой оценку текущих настроений и ожиданий, а не подтверждение конкретных договоренностей.

Контекст отстранения: с конца февраля 2022 года

В материале также напоминается, что национальные сборные и клубы России отстранены от официального участия в международных матчах с конца февраля 2022 года. С этого момента российские команды не выступают в еврокубках и официальных турнирах под эгидой международных футбольных организаций. Это решение стало ключевой точкой, после которой российский футбол оказался в изоляции на уровне международных соревнований.

На этом фоне заявления руководства РФС воспринимаются как попытка обозначить возможный сценарий выхода из нынешнего положения. Дюков делает акцент на том, что поддержка идеи возвращения существует и, по его оценке, является "подавляющей", однако конкретные страны и параметры этой поддержки остаются неназванными.