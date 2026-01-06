Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план
Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план
© https://pixabay.com by jatocreate is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:14

Футбольный мир против изоляции: почему многие страны тайно хотят вернуть Россию в еврокубки

РФС заявил о поддержке возвращения России в еврокубки странами — Дюков

О перспективах возвращения российского футбола в международные турниры снова заговорили на фоне заявлений руководства РФС: по словам Александра Дюкова, подавляющее число стран поддержит допуск сборной России к официальным соревнованиям. Об этом сообщает Metaratings. ru со ссылкой на интервью президента Российского футбольного союза. При этом глава организации отказался называть конкретные государства, которые выступают за возобновление участия России в еврокубках и турнирах сборных, объяснив это нежеланием переводить дискуссию в публичную плоскость.

Дюков отметил, что поддержка идеи возвращения России, по его оценке, достаточно широка в мировом футбольном сообществе. Он заявил, что многие воспринимают нынешнюю изоляцию как нарушение "нормального порядка вещей" и выражают радость от возможного скорого возвращения российских команд на международную арену. При этом речь идет именно о позиции государств и футбольных структур, которые, по словам главы РФС, готовы поддержать восстановление полноценного статуса России в международных соревнованиях.

Почему Дюков не назвал конкретные страны

Отвечая на вопрос о том, какие именно страны выступают за возвращение России и какова доля поддержки в процентах, Дюков подчеркнул, что считает нежелательным публично перечислять отдельные государства. Он не стал уточнять ни географию поддержки, ни конкретные цифры, ограничившись общей оценкой, что речь идет о значительном числе членов мирового футбольного сообщества.

По словам президента РФС, многие из тех, кто поддерживает возвращение России, воспринимают нынешнюю ситуацию как отклонение от привычных правил спортивной жизни. Он отметил, что в этих странах и структурах видят в допуске России восстановление нормальной логики международных турниров. Такая формулировка подчеркивает, что внутри футбольной среды, по его мнению, существует запрос на возвращение соревновательной практики, основанной на принципах регулярного участия.

Ожидания по срокам: акцент на 2026 год

Metaratings.ru напоминает, что ранее глава РФС уже высказывал уверенность: российские футболисты могут вернуться на международную арену уже в 2026 году. Дюков последовательно придерживается этой оценки, связывая возможные изменения с настроениями в международном футбольном сообществе и расширением поддержки. При этом он не уточнил, какие именно механизмы должны привести к решению о возвращении и на каком уровне оно может быть принято.

В нынешней ситуации срок 2026 года звучит как ориентир, который РФС рассматривает как реалистичный. Однако официального решения о допуске российских команд к международным турнирам в приведенном материале не сообщается. Заявление Дюкова представляет собой оценку текущих настроений и ожиданий, а не подтверждение конкретных договоренностей.

Контекст отстранения: с конца февраля 2022 года

В материале также напоминается, что национальные сборные и клубы России отстранены от официального участия в международных матчах с конца февраля 2022 года. С этого момента российские команды не выступают в еврокубках и официальных турнирах под эгидой международных футбольных организаций. Это решение стало ключевой точкой, после которой российский футбол оказался в изоляции на уровне международных соревнований.

На этом фоне заявления руководства РФС воспринимаются как попытка обозначить возможный сценарий выхода из нынешнего положения. Дюков делает акцент на том, что поддержка идеи возвращения существует и, по его оценке, является "подавляющей", однако конкретные страны и параметры этой поддержки остаются неназванными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Задержка воды способна менять массу тела до 5% за сутки — учёные сегодня в 0:35
Вес живёт своей жизнью: цифры на весах меняются каждый день и намекают на скрытые процессы

Почему вес может меняться каждый день даже при стабильном питании и режиме: вода, гормоны, стресс и привычки, которые влияют на цифры на весах.

Читать полностью » Растяжка улучшает кровообращение и расслабление мышц — спортивные медики вчера в 23:38
Тело стареет быстрее паспорта: привычка после тренировки влияет сильнее, чем возраст

Растяжка — не просто дополнение к тренировке, а важный инструмент здоровья и долголетия. Как она работает, какие виды бывают и как получить эффект без риска.

Читать полностью » Утренняя пробежка улучшает сон, настроение и продуктивность — тренеры вчера в 15:30
Будильник кажется врагом, но утренний бег включает режим, который не работает вечером

Утренний бег способен изменить ритм дня, улучшить концентрацию и самочувствие, а также дать спокойный старт без суеты и спешки.

Читать полностью » Гибкий подход к тренировкам снижает риск отказа от движения — эксперты вчера в 7:23
Тело хочет двигаться, но вы ему мешаете: ошибки, из-за которых фитнес не приживается

Фитнес может быть не обязанностью, а поддержкой. Как выстроить устойчивые отношения с движением, слушать тело и сохранить баланс без давления и крайностей.

Читать полностью » Развитие выносливости повысило общий уровень энергии — Людмила Титова 04.01.2026 в 22:06
Выносливость решает больше, чем сила: скрытый предел, в который упирается даже сильное тело

Выносливость влияет на энергию, стрессоустойчивость и общее самочувствие. Простые виды активности и привычки помогают укрепить тело и сохранить ресурс.

Читать полностью » Краткосрочные цели помогли сохранить регулярные тренировки — учёные 04.01.2026 в 14:12
Диван побеждает фитнес, а тело начинает сдавать позиции: приёмы для срочного перезапуска мотивации

Как вернуть интерес к тренировкам, если усталость берёт верх: работающие стратегии, научные данные и практичные советы для восстановления мотивации.

Читать полностью » Силовые тренировки со штангой и гантелями улучшили здоровье — фитнес-тренеры 04.01.2026 в 6:47
Гантели против штанги: неправильный выбор крадёт силу и рост мышц, даже если тренироваться упорно

Гантели и штанга остаются основой силовых тренировок, но дают разный эффект. Разбираемся, как выбрать снаряд под цели, опыт и формат занятий.

Читать полностью » Грамотное восстановление усилило эффект тренировок — Роберт Форстер 03.01.2026 в 21:02
Тренировка закончилась — начинается главное: 4 шага, без которых мышцы просто не растут

Боль после тренировок — не обязательная плата за прогресс. Эксперты объясняют, как восстановление, сон и питание помогают телу возвращаться в форму быстрее.

Читать полностью »

Новости
Общество
Обеспеченность врачами в России составила 43,45 на 10 тысяч человек — Минздрав
Общество
Соцдоплата пенсионерам назначается автоматически без заявлений — Балынин
Туризм
Туристы отметили рост цен в ресторанах Дубая и Абу-Даби зимой — ТурПром
Общество
Зарплаты разработчиков достигнут 284 тыс. рублей в 2026 году — hh.ru
Общество
В 2026 году ассортимент вина в магазинах у дома сократится вдвое — эксперты РАЭРР
Общество
Минимальные цены на социальные продукты упали на 9,3% — АКОРТ
ПФО
Объем потребительских кредитов в Пермском крае упал на 21% — Банк России
Экономика
Товарооборот России и Африки вырос до 27,7 млрд долларов — Абрамова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet