Покупатели квартир ждут идеального момента: вот почему рынок жилья не прощает долгих раздумий

Основной причиной откладывания покупки собственного жилья становится не столько величина банковских ставок, сколько несоответствие финансовых ожиданий покупателей их реальным возможностям, говорит риелтор, ипотечного брокер, сооснователь агентства недвижимости "Истоки" Ирина Асоулюк. Об этом эксперт рассказала в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что около семидесяти процентов россиян заявили о пересмотре стратегии приобретения жилья. Чаще всего в качестве ключевого фактора для таких перемен называли изменение условий предоставления кредитов. При этом рынок недвижимости сейчас находится в состоянии ожидания новых корректировок со стороны регулятора.

Эксперт отмечает, что многие покупатели изначально приходят на рынок без четкого понимания финансовых инструментов и последовательности действий. Когда эйфория от желания обладать квартирой сталкивается с расчетами ежемесячных платежей, большинство людей осознают необходимость паузы. В этой ситуации перенос сделки на более поздний срок становится рациональным шагом, если он подкреплен накоплением средств или ожиданием дополнительных поступлений.

"Лучший момент для покупки квартиры сегодня. А еще лучше был вчера. Следующий лучший момент будет завтра. Почему происходит так? Потому что человек может откладывать покупку и надеяться на то, что ставки снизятся, эта надежда не беспочвенная. Но мы понимаем, что работает маятник. И чем ниже ставки, чем выше спрос, тем выше цены", — отметила Асоулюк.

При этом эксперт подчеркивает, что рыночная ипотека меняет структуру спроса, заставляя людей ориентироваться на более ликвидные объекты. На текущий момент вторичное жилье по своим ценовым характеристикам выглядит привлекательнее строящихся вариантов. Это подтверждает и динамика спроса на квартиры, где потенциальные владельцы все чаще выбирают готовые варианты вместо новостроек.

Помимо финансовых барьеров, покупателям стоит учитывать фактор постепенного снижения объемов ввода жилья, подчеркнула риелтор. Сокращение предложения в перспективе неизбежно приведет к росту стоимости квадратного метра. В условиях трансформации рынка покупка квартиры требует глубокого анализа всех доступных инструментов.

"Мы не просто ждем, а ждем осмысленно. То есть у нас расписано, что, когда и как мы делаем. Меняем работу, находим второй источник дохода, что-то продаем. Но если мы отложили покупку квартиры на год, этот год не должен пройти просто в ожидании. Мы к покупке готовимся", — дала совет эксперт.

Специалист рекомендует не ждать идеальных условий, а адаптироваться к текущим: менять локацию, пересматривать планировки или использовать арендную стратегию, чтобы компенсировать расходы на обслуживание кредита. Главное — отсутствие бездействия, ведь покупка вторичного жилья в нынешних реалиях остается наиболее прогнозируемым способом решения жилищного вопроса.

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