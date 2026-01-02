Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:27

Продукты пойдут вверх, машины — в паузе: как изменятся цены в 2026 году

Подорожание непродовольственных товаров оценили в 6–6,5% — экономист Остапкович

2026 год может стать для россиян периодом ощутимого роста цен, прежде всего на продукты питания, тогда как рынки автомобилей и недвижимости сохранят сдержанную динамику. Экономисты отмечают, что подорожание затронет почти все основные категории, но будет неравномерным. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на прогноз научного руководителя Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

Эксперт подчёркивает, что ключевую роль в формировании цен в 2026 году будут играть инфляционные ожидания, курс рубля и особенности конкурентной среды в отдельных секторах экономики.

Продовольствие как главный драйвер роста цен

Наиболее заметное подорожание, по оценке Остапковича, ожидается на рынке продуктов питания. В среднем цены на продовольствие могут вырасти примерно на 7%, что выше прогнозируемого уровня общей инфляции.

Среди основных причин эксперт называет психологические ожидания участников рынка, ценовую политику торговых сетей и низкую конкуренцию по отдельным товарным позициям. Эти факторы, по его словам, способны усиливать рост цен даже при относительно стабильных макроэкономических условиях.

Непродовольственные товары и курс рубля

Рост цен на непродовольственные товары, как считает экономист, будет более умеренным и составит 6-6,5%. Однако здесь решающим фактором остаётся валютный курс.

При курсе около 85 рублей за доллар подорожание может быть минимальным. Если же рубль ослабнет до 90 рублей, рост цен станет более заметным, поскольку до 35% непродовольственных товаров зависят от импорта. Это делает данный сегмент особенно чувствительным к колебаниям валютного рынка.

Автомобили и недвижимость: отложенный спрос

Рынки автомобилей и недвижимости Остапкович охарактеризовал как стагнационные. По его словам, в обоих сегментах сейчас доминирует отложенный спрос, связанный с высокой стоимостью кредитов и неопределённостью условий.

"Сложнее ситуация с автомобилями и недвижимостью. И то, и другое ушло сейчас в отложенный спрос. Людям нужно время, чтобы понять, как скажется на рынке и ценах повышение утильсбора на автомобили", — отметил Георгий Остапкович.

Эксперт уточнил, что авторынок может начать оживать ближе к концу 2026 года, что приведёт к росту цен на автомобили примерно на 10%. Рынок недвижимости, напротив, вероятно, сохранит спад: из-за низких продаж рост цен, по его оценке, не превысит 5%, то есть уровень инфляции. Существенное оживление возможно лишь в 2027 году при появлении новых мер господдержки.

