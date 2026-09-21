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Сбор урожая картофеля
Сбор урожая картофеля
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Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:38

Картофеля в стране больше, чем нужно, а китайский все равно покупают: вот в чем кроется причина

Россия полностью закрывает свои потребности в картофеле за счет внутренних мощностей, а поставки из Китая носят исключительно локальный характер для обеспечения жителей Дальнего Востока, рассказал доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Жевора. В комментарии NewsInfo эксперт разъяснил особенности отечественной агрологистики и развития селекционных технологий.

Ранее сообщалось, что Россия резко сократила закупки картофеля в КНР: в августе объем импорта упал на четверть по сравнению с прошлым годом и составил 1,8 миллиона долларов. При этом в месячном исчислении поставки просели почти в 2,5 раза, хотя РФ все еще удерживается в пятерке крупнейших покупателей китайских клубней наряду с Малайзией и Вьетнамом.

По словам профессора, присутствие зарубежной продукции на рынке обусловлено географическими факторами, а не дефицитом ресурса в стране. Для центральных регионов и Сибири проблемы с продовольственной безопасностью в этом секторе отсутствуют. Доставка из европейской части России на Дальний Восток обходится слишком дорого, поэтому приграничным территориям выгоднее закупать овощи у соседей.

При этом многие хозяйства стремятся минимизировать риски, понимая, почему поспешные действия при уборке и логистике могут негативно сказаться на итоговом качестве продукта.

"На Дальний Восток Китай только может экспортировать, не более того. Из Китая получается дешевле завезти, чем с европейской части", — пояснил Жевора.

Несмотря на экономическую целесообразность импорта для восточных рубежей, регионы наращивают собственные мощности. В Приморском крае активно расширяют площади под посадку картофеля, чтобы снизить зависимость от внешних поставщиков, рассказал эксперт. Опытные аграрии знают, что стабильность производства во многом гарантирует безопасная посадка с соблюдением всех климатических сроков.

"Стараются сами регионы стараются сами себя обеспечить продовольствием. На сто процентов, даже больше Россия себя обеспечивает картофелем, проблемы нет вообще", — отметил специалист.

Важным фактором роста отрасли остается внедрение научных разработок, говорит ученый. В России регулярно создаются новые сорта, которые передаются производителям в связке с конкретными агротехнологиями.

Интеграция селекции с производством удобрений и средств защиты позволяет получать прогнозируемый результат. При этом для частных хозяйств актуальным остается вопрос рентабельности, ведь иногда собственный урожай обходится дороже покупного из-за высоких затрат на ручной труд и препараты.

Эффективность выращивания также зависит от правильного ухода за растениями в период вегетации. Агрономы подчеркивают, что традиционный уход, включая своевременное окучивание, остается базовым элементом технологии. Для достижения максимальных показателей важно также учитывать банк удачных семян, адаптированных к конкретной почве и климату.

"Сорта новые картофеля появляются, под них разрабатываются новые технологии совместно с крупными комбинатами, которые занимаются производством средств защиты растений и удобрениями. Технология плюс сорт дает очень хорошие результаты. Сразу уже выдают полностью технологию с учетом особенностей сорта", — рассказал профессор.
Проверено экспертом: садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Наталья Полетаева, садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Иван Трухин

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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