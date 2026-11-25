По состоянию на 1 октября 2026 года общее поголовье свиней в России снизилось до 28,2 млн голов, что на 3,3% меньше показателей предыдущего года. Сокращение зафиксировано во всех секторах: в сельхозорганизациях численность животных уменьшилась на 2,8% (на 781 тыс. голов), в то время как в хозяйствах населения спад составил 11% (174 тыс. голов).

Несмотря на количественное снижение поголовья, фактический объем производства свинины по итогам трех кварталов 2026 года вырос на 2,2%, достигнув 3,4 млн тонн в убойном весе. Этот результат обусловлен переходом на индустриальные методы содержания и откорма, которые позволяют повысить индивидуальную продуктивность животных.

Распределение объемов производства по категориям хозяйств выглядит следующим образом:

Сельхозорганизации: 3 261 тыс. тонн (прирост +2,7% за год);

Хозяйства населения: 142,2 тыс. тонн (снижение на 8,0%);

КФХ: 12,4 тыс. тонн (снижение на 1,6%).

Текущие показатели свидетельствуют о консолидации отрасли: доля промышленного сектора в общем объеме производства превысила 95%. Крупные агрохолдинги за счет оптимизации производственных процессов компенсируют падение показателей в частном и мелкотоварном производстве, обеспечивая потребности внутреннего рынка.

Таким образом, в отрасли произошел сдвиг от экстенсивного увеличения поголовья к интенсификации производства, при которой рост объема готовой продукции в сельхозорганизациях сопровождается сокращением общего числа животных в стране.