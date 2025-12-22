2026 год принесёт россиянам заметные изменения — нововведения затронут миллионы граждан

Налоговые льготы, цифровизация госуслуг и упрощение правил для бизнеса станут ключевыми изменениями, которые ждут россиян в ближайшие годы. Власти готовят пакет нововведений, способных заметно повлиять на повседневную жизнь граждан и работу компаний. Об этом рассказал RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Поддержка семей с детьми

Одним из наиболее заметных изменений станет введение налогового вычета для семей с двумя и более детьми. Как сообщил депутат, в 2026 году размер такой поддержки может достигать до 189 тысяч рублей в год. Мера направлена на снижение налоговой нагрузки и повышение финансовых возможностей родителей.

"Возврат части НДФЛ позволит родителям направлять больше средств на развитие и образование детей, что является важнейшим вкладом в будущее страны", — отметил депутат Никита Чаплин.

Кроме того, он подчеркнул, что многодетные семьи получат расширенное право на налоговый вычет.

Изменения для бизнеса и предпринимателей

Серьёзные нововведения коснутся и предпринимателей. С 1 января 2026 года компаниям и индивидуальным предпринимателям расширят перечень расходов, которые можно учитывать при применении упрощённой системы налогообложения. В расчёт будут приниматься все затраты при условии их экономической обоснованности и документального подтверждения.

Отдельно Чаплин напомнил, что предприниматели, которые впервые стали плательщиками налогов по "упрощёнке", будут освобождены от штрафов за несдачу первой декларации. Также с будущего года все уведомления, связанные с УСН, можно будет подавать в единой форме, без заполнения множества различных бланков.

Цифровизация и госуслуги

Изменения затронут и сферу государственных сервисов. С 1 марта 2026 года россияне смогут оформлять справку об инвалидности через портал "Госуслуги". Это позволит сократить количество визитов в ведомства и упростит получение необходимых документов.

Кроме того, с 1 августа 2026 года все уведомления об уплате налогов граждане будут получать исключительно в электронном виде через "Госуслуги". Бумажная рассылка таких уведомлений будет полностью прекращена.

Новые правила в сфере закупок

Нововведения предусмотрены и для участников государственных закупок. Им разрешат не загружать объёмные пакеты документов, а указывать в заявках ссылки на информацию, уже содержащуюся в государственных реестрах.