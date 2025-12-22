Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
здание госдумы рф
здание госдумы рф
© flickr.com by MikleRav is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Россия
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:03

2026 год принесёт россиянам заметные изменения — нововведения затронут миллионы граждан

Россиян в 2026 году ждут изменения в налогах, госуслугах и правилах для предпринимателей — депутат Чаплин

Налоговые льготы, цифровизация госуслуг и упрощение правил для бизнеса станут ключевыми изменениями, которые ждут россиян в ближайшие годы. Власти готовят пакет нововведений, способных заметно повлиять на повседневную жизнь граждан и работу компаний. Об этом рассказал RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Поддержка семей с детьми

Одним из наиболее заметных изменений станет введение налогового вычета для семей с двумя и более детьми. Как сообщил депутат, в 2026 году размер такой поддержки может достигать до 189 тысяч рублей в год. Мера направлена на снижение налоговой нагрузки и повышение финансовых возможностей родителей.

"Возврат части НДФЛ позволит родителям направлять больше средств на развитие и образование детей, что является важнейшим вкладом в будущее страны", — отметил депутат Никита Чаплин.

Кроме того, он подчеркнул, что многодетные семьи получат расширенное право на налоговый вычет.

Изменения для бизнеса и предпринимателей

Серьёзные нововведения коснутся и предпринимателей. С 1 января 2026 года компаниям и индивидуальным предпринимателям расширят перечень расходов, которые можно учитывать при применении упрощённой системы налогообложения. В расчёт будут приниматься все затраты при условии их экономической обоснованности и документального подтверждения.

Отдельно Чаплин напомнил, что предприниматели, которые впервые стали плательщиками налогов по "упрощёнке", будут освобождены от штрафов за несдачу первой декларации. Также с будущего года все уведомления, связанные с УСН, можно будет подавать в единой форме, без заполнения множества различных бланков.

Цифровизация и госуслуги

Изменения затронут и сферу государственных сервисов. С 1 марта 2026 года россияне смогут оформлять справку об инвалидности через портал "Госуслуги". Это позволит сократить количество визитов в ведомства и упростит получение необходимых документов.

Кроме того, с 1 августа 2026 года все уведомления об уплате налогов граждане будут получать исключительно в электронном виде через "Госуслуги". Бумажная рассылка таких уведомлений будет полностью прекращена.

Новые правила в сфере закупок

Нововведения предусмотрены и для участников государственных закупок. Им разрешат не загружать объёмные пакеты документов, а указывать в заявках ссылки на информацию, уже содержащуюся в государственных реестрах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в начале недели — Тишковец сегодня в 8:30
После обеда — зима: понедельник готовит москвичам резкий погодный разворот

Понедельник в Москве принесёт снег, резкое похолодание и сильную гололедицу после прохождения холодного фронта.

Читать полностью » Четырёхлетний ребёнок погиб в аварии под Приморьем — МВД сегодня в 4:34
Три фуры и одна ошибка: федеральная трасса стала местом трагедии с гибелью ребёнка

На трассе "Уссури" в Приморье легковой автомобиль столкнулся с тремя фурами — в результате аварии погиб четырехлетний ребенок.

Читать полностью » Житель Елизово перевёл 290 тыс. за снегоход и стал жертвой мошенников – МВД сегодня в 4:16
Снегоход исчез вместе с деньгами: как выгодное объявление обнулило счёт жителя Камчатки

Житель Елизово перевёл 290 тысяч рублей за снегоход по интернет-объявлению, после чего "продавец" исчез. По факту мошенничества возбуждено дело.

Читать полностью » Прокуратура начала проверку после пожара на памятнике архитектуры – DEITA.RU сегодня в 4:16
Когда горит прошлое: пожар в объекте культурного наследия поставил вопросы без ответов

Прокуратура подключилась к расследованию пожара в памятнике архитектуры на улице Пограничной во Владивостоке. Возгорание охватило около 600 кв. метров.

Читать полностью » Суд обязал перевозчика выплатить компенсацию за травму пассажирки – прокуратура сегодня в 4:16
Резкий тормоз — тяжёлый перелом: чем обернулся маршрутный рейс для 70-летней женщины

Пенсионерка из Комсомольска-на-Амуре, получившая перелом бедра из-за резкого торможения автобуса, добилась выплаты 570 тысяч рублей по мировому соглашению.

Читать полностью » Житель Юрги лишился 200 тыс. рублей после звонка о доставке – МВД Кузбасса сегодня в 3:19
СМС-код как точка невозврата: история, в которой доставка обернулась продажей автомобиля

Житель Юрги лишился 200 тысяч рублей, поверив мошенникам, которые под видом доставки и полиции убедили его продать автомобиль.

Читать полностью » Спасатели эвакуировали туриста с Марчеканской сопки ночью – КОЛЫМА-ИНФОРМ сегодня в 3:19
Камень под снегом и ночь впереди: лыжный поход под Магаданом закончился экстренной эвакуацией

Лыжный поход на Марчеканской сопке в Магадане завершился серьёзной травмой. Спасатели эвакуировали пострадавшего мужчину и передали медикам.

Читать полностью » Минтруд подготовил порядок декретных выплат для самозанятых – ведомство сегодня в 3:19
От запрета магии до станции на полюсе холода: ночь, когда новости разошлись по краям мира

Запрет рекламы эзотерики, авария со школьным автобусом, гибель животных в приюте и первый поход к станции Восток — главные события прошедшей ночи.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Эксперты зафиксировали рост атак на Android через поддельные фотофайлы — Российская газета
Экономика
Аксаков: цифровой рубль и единый QR-код упростят расчёты с 2026 года
Происшествия
Фейерверк на 100 залпов подожгли в квартире Глазова — ГУ МЧС Удмуртии
Общество
Верховный суд разрешил лишать прав за рамку для скрытия номера — Верховный суд РФ
ПФО
Девочка после лечения в федеральной клинике вернулась домой — Айрат Рахматуллин
Экономика
В Госдуме обсудили снижение ставок по семейной ипотеке — Анатолий Аксаков
Мир
Минюст США отказался скрывать имена влиятельных фигур в деле Эпштейна — ТАСС
Общество
Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы в расчёте на служебный роман — опрос
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet