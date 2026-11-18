Внутренний рынок масличных культур в России за период с января по октябрь продемонстрировал синхронное снижение цен на подсолнечник, рапс и сою. Согласно данным мониторинга OleoScope, основным драйвером падения стоимости стал дисбаланс между растущим объемом сырья и ограниченными возможностями его вывода за пределы страны. К началу ноября валовой сбор подсолнечника увеличился на 27,9% (свыше 19 млн т), а рапса — на 17,3% (до 6,8 млн т).

Динамика цен на маслосемена

Наиболее волатильный график зафиксирован по подсолнечнику. Средняя цена за десять месяцев составила 35 тыс. руб./т, что на 7,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года (37,7 тыс. руб./т). Пик стоимости пришелся на июль (42 тыс. руб./т), после чего последовало резкое падение: в августе цена опустилась до 29,8 тыс. руб./т, в сентябре — до 23,2 тыс. руб./т, а в октябре зафиксировалось незначительное восстановление до 24,1 тыс. руб./т. Фактически, в годовом исчислении октябрьская цена упала на 34,9%, или на 12,9 тыс. руб./т.

Рапс продемонстрировал среднее снижение за десять месяцев на 12% (до 32,7 тыс. руб./т против 37,1 тыс. руб./т в прошлом году). Основной ценовой обвал произошел в период с августа по октябрь: стоимость снизилась с 28,9 тыс. руб./т до 26,5 тыс. руб./т. В октябре падение составило 28% относительно прошлогоднего уровня (с 36,7 тыс. руб./т).

Соя оказалась наиболее устойчивой культурой. Средняя цена за январь-октябрь составила 29,8 тыс. руб./т, что на 11% ниже уровня прошлого года. В октябре стоимость практически стабилизировалась, показав рост на 1% (до 29,8 тыс. руб./т). Аналитики OleoScope связывают эту относительную стабильность с региональной спецификой предложения (различия между Дальним Востоком и Европейской частью РФ) и качественными параметрами сырья, в частности содержанием протеина.

Влияние логистики на продукты переработки

Критическим звеном в хозяйственной цепи стали логистические ограничения, которые сдерживают экспорт продуктов переработки. Это привело к накоплению излишков внутри страны и соответствующему обвалу цен на шроты.

Особо остро ситуация проявилась в сегменте подсолнечного шрота: в октябре его средняя внутренняя цена упала на 59,2% по сравнению с прошлым годом, составив 5,3 тыс. руб./т. Соевый и рапсовый шроты демонстрируют более сдержанную динамику снижения — минус 3,6% (36,4 тыс. руб./т) и минус 15,7% (32,8 тыс. руб./т) соответственно. В пресс-службе "Эфко" подтверждают, что переизбыток предложения на рынке напрямую обусловлен сложностями с экспортными поставками.