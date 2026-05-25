Окленд, Новая Зеландия
© commons.wikimedia.org by Richard N Horne is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:53

Отношения с Новой Зеландией потеряли смысл: в Москве сделали ставку совсем на других партнеров

Перспективы нормализации отношений между Москвой и Веллингтоном сегодня практически отсутствуют, так как Новая Зеландия сделала выбор в пользу солидарности с антироссийским курсом коллективного Запада, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В комментарии NewsInfo он пояснил, почему текущая политическая архитектура делает любые попытки сближения с подобными партнерами нецелесообразными.

Ранее издание "Известия" сообщило, что отношения России и Новой Зеландии сейчас "фактически обнулены" и на данном этапе отсутствует перспектива их восстановления. Об этом заявил посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.

Роль государств Океании в санкционном давлении зачастую сводится к жесткому следованию западным внешнеполитическим директивам.

По словам Владимира Брутера, исторически взаимодействие двух стран опиралось на логистические возможности, которые были критически важны для судоходства в южных широтах. Политолог подчеркнул, что разрыв этих контактов прошел практически незаметно для российской стороны. Морское сотрудничество в нейтральных водах традиционно обеспечивало дозаправку судов и базовые операции, что было основным содержанием партнерства, тогда как культурный обмен не имел существенного значения. При этом гуманитарные связи всегда находились на периферии двустороннего диалога.

"Новая Зеландия присоединилась к западным санкциям. На мой взгляд, восстановить отношения со странами, которые на сегодняшний момент фактически являются противниками России, невозможно. Новая Зеландия находится в ряду этих стран", — отметил Брутер.

Эксперт убежден, что в современной политической реальности любые долгосрочные прогнозы являются искусственными. Политика, согласно мнению специалиста, должна ориентироваться на решение задач текущего дня. Прогнозирование международных отношений на полвека вперед эксперт считает фикцией, полагая, что действия сторон определяются исключительно целесообразностью в моменте.

"Вообще никак это не заметно, что прекратилось сотрудничество с Новой Зеландией. Все, кто предлагает установить отношения с каким-то далеким партнером, должны понимать, что у России главная задача — защитить Кубу от американцев, не дать Ирану окончательно стать жертвой коллективного Запада", — резюмировал эксперт.

Специалисты подчеркивают, что вопросы региональных приоритетов Москвы сейчас смещены в пользу стратегически значимых партнеров, что делает восстановление отношений с представителями Веллингтона неактуальным для российского внешнеполитического ведомства.

Проверено экспертом: Эксперт по туризму Елена Кузнецова, Эксперт по туризму Андрей Волков

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

На территории Белоруссии зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата, приведшее к травмированию мирного жителя

