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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:45

Праздничный календарь россиян предлагают перекроить: майские выходные могут заметно измениться

Систему государственных праздников в России необходимо пересмотреть, объединив майские выходные за счет сокращения других выходных, заявил президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил свои доводы.

Ранее сообщалось, что майские праздники следует сделать непрерывными, поскольку значительная часть граждан вынуждена брать отгулы в будние дни между праздничными датами. Для сохранения баланса рабочего времени предлагалось объединить выходные за счет переноса части праздничных дней из холодных месяцев года.

Федоров отметил, что текущая структура календаря зачастую подстраивается под интересы обеспеченных слоев населения и представителей власти, в то время как для многих россиян длительный отдых становится финансовым бременем.

При этом эксперт подчеркнул, что майские праздники имеют особую ценность из-за возможности проведения времени на дачных участках. Согласно актуальным данным, в 2026 году общее количество нерабочих дней для граждан может достичь рекордных показателей. По мнению социолога, простое наращивание числа выходных недопустимо, поэтому реформа должна идти по пути замещения.

"Праздники не первостепенные убрать, вместо них продлить майские. Слишком много и так праздников на самом деле в нашей стране", — подчеркнул Федоров.

Стоит отметить, что в трудовом календаре уже утверждены новогодние каникулы, которые продлятся двенадцать дней. Федоров выразил готовность поддержать объединение весенних праздников, если это произойдет путем перераспределения существующих дат, а не добавления новых.

Для многих работающих граждан вопрос планирования отдыха остается крайне чувствительным. Нередко юристы указывают на то, что январь является финансово невыгодным месяцем для ухода в отпуск из-за обилия нерабочих дней. Несмотря на дискуссии о графике, в Госдуме подтверждают, что в стране сохраняется установленная норма 40-часовой рабочей недели. При этом власти стараются избегать излишней нагрузки на сотрудников, гарантируя, что шестидневных рабочих недель в ближайший период не предвидится.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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