Детство мигрантов закончилось в России внезапно: после 18 лет — 30 дней на выезд или самостоятельный патент

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 22 февраля 2026 года рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект. Документ вводит новые правила для детей трудовых мигрантов: по достижении 18 лет они должны выехать из России в течение 30 дней, если нет других оснований для пребывания, или оформить патент на работу. Кроме того, предлагается запретить выдачу и продление патентов мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума, с учетом возможного регионального коэффициента. Налоговые органы будут автоматически передавать в МВД данные о доходах иностранцев за три, шесть, девять и 12 месяцев.

Правила для детей мигрантов

Законопроект устанавливает четкие сроки для детей трудовых мигрантов. Как только ребенку исполняется 18 лет, он обязан покинуть страну в 30 дней, если у него нет иных оснований для легального пребывания. Альтернатива — самостоятельное оформление патента на работу, чтобы остаться.

Такие меры направлены на упорядочение статуса этой категории. Родители-мигранты часто привозят детей, но после совершеннолетия те остаются без четкого регулирования. Теперь ситуация меняется, и переход к самостоятельной легализации становится обязательным.

Комитет Госдумы уже дал зеленый свет проекту на первом чтении. Это значит, что палата может проголосовать в ближайшее время, и правила вступят в силу после доработки.

Ограничения на патенты по доходам

Выдачу и продление трудовых патентов предлагают запретить тем, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Для расчета берут величину, установленную в регионе, с возможным коэффициентом по местному закону. Низкие заработки станут барьером для легальной работы.

Налоговые органы передадут в МВД информацию об иностранных гражданах автоматически. Данные пойдут за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года. Так власти смогут оперативно проверять соответствие доходов нормам.

Это затронет всех с патентами, включая тех, кто только планирует их получить. Проверка будет регулярной, без бюрократических проволочек, чтобы рынок труда очищался от недобросовестных случаев.

Контроль проживания и аннулирование статусов

Для подтверждения временного или постоянного проживания мигранты подадут справку о доходах за отчетный период или копию налоговой декларации. Документы покажут сумму и источники заработка за прошедший год вместе с уведомлением в МВД. Без этого статус не подтвердят.

Вид на жительство или разрешение на временное проживание аннулируют, если человек работал менее десяти месяцев со дня выдачи. То же ждет тех, кто трудится у физлиц на личные нужды — без бизнеса, но с уплатой НДФЛ в фиксированном авансе за себя и иждивенцев.

Если работа или платежи подтверждены меньше чем за десять месяцев в году, последствия неизбежны. Проект распространяет правила на всех, чтобы обеспечить реальную занятость и финансовую стабильность мигрантов в России.