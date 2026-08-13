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логотип Rolls-Royce
логотип Rolls-Royce
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Ксения Евдокимова Опубликована 13.08.2026 в 15:39

Ценники их не пугают: в России кратно выросло число тех, кто опустошает люксовые автосалоны

Рост числа долларовых миллиардеров и миллионеров в России обеспечил стабильный спрос на сверхдорогие автомобили вопреки общим рыночным сложностям, рассказал бизнес-эксперт, экс-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков. В беседе с NewsInfo.Ru он пояснил, что аудитория люксового сегмента сохраняет свои потребительские привычки независимо от колебаний цен и доступности массовых моделей.

Ранее сообщалось, что в России продажи новых машин сегмента Luxury демонстрируют положительную динамику седьмой месяц подряд. По данным агентства "Автостат", в июле 2026 года в стране реализовали 75 таких транспортных средств, что превысило показатели как предыдущего месяца, так и аналогичного периода прошлого года.

Моженков отметил, что четкое разделение рынка на экономкласс, массовый сегмент, премиум и люкс позволяет последней категории оставаться наиболее устойчивой. По словам эксперта, число миллионеров за прошлый год увеличилось на 12 тысяч человек. Именно эта прослойка граждан формирует основной запрос на эксклюзивную технику. Аналитики фиксируют, что рекордный всплеск продаж авто в определенных нишах часто не коррелирует с общей покупательной способностью населения.

"Такие люди пользуются люксовыми автомобилями и услугами, поэтому ни в чём себе не отказывают. Человек с доходом в 300 тысяч рублей в месяц не может взять кредит на 30–50 или 70 миллионов и купить такой автомобиль. Думаю, таких в России нет", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что в минувшем году по ряду марок, включая Rolls-Royce, были зафиксированы значительные успехи в продажах. Текущая смена ценников в салонах мало влияет на планы состоятельных клиентов. Даже в условиях технологической трансформации отрасли предпочтения остаются консервативными. В частности, многие богатые клиенты не готовы менять привычные мощные двигатели на электрические аналоги.

"Они будут пользоваться люксовыми машинами, независимо от цены. Они к этому привыкли и на массовые автомобили не пересядут", — сказал Моженков.

Стабильность спроса подтверждается и тем, что продажи новых немецких автомобилей в верхних ценовых категориях продолжают расти, несмотря на изменения в логистике. При этом покупатели все чаще обращают внимание на альтернативные предложения из Азии. Сегодня премиум внедорожники восточных брендов начинают конкурировать с европейской классикой в сегменте свыше восьми миллионов рублей.

Проверено экспертом: Автоэксперт Иван Рогов

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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