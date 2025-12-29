Литиевый щит России: как страна планирует обеспечить себя батареями будущего

Россия рассчитывает перейти к промышленной добыче лития в стране до 2030 года и уже определила ключевые точки будущей сырьевой базы — на Кольском полуострове и в Тыве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. По его словам, главными источниками станут месторождения сподуменового сырья: Колмозёрское и Полмостундровское в Мурманской области, а также Тастыгское в Республике Тыва.

Где планируют добывать литий и какие месторождения считаются основными

В интервью ТАСС министр уточнил, что промышленная добыча начнется до 2030 года, а ядром проектов будут месторождения, содержащие сподумен — один из наиболее распространенных минералов литиевой группы.

"Начало промышленной добычи лития в России начнется до 2030 года. Главным его источником будут месторождения сподуменового сырья, в числе которых Колмозёрское и Полмостундровское в Мурманской области и Тастыгское в Республике Тыва", — сказал он.

Речь идет не только о добыче руды, но и о построении производственной цепочки с переработкой и выпуском продукции батарейного качества. Ведомство связывает основные перспективы именно с этими объектами, на которых параллельно ведутся геологоразведочные и подготовительные работы. По оценке министерства, именно они должны обеспечить промышленный старт отрасли в заданные сроки.

Колмозёрское: первая очередь ГОКа в 2028 году и рост мощностей к 2031-му

Одним из флагманских проектов названа разработка Колмозёрского месторождения. По словам Козлова, в 2028 году ожидается запуск первой очереди горно-обогатительного комплекса, который будет обеспечивать добычу и переработку 600 тыс. тонн руды в год. Уже в 2031 году производственные мощности планируют увеличить до 2 млн тонн в год, что указывает на поэтапную модель выхода на проектные объемы. Министр уточнил параметры продукции.

"По планам, ГОК будет производить сподуменовый концентрат в количестве до 275 тыс. тонн в год с последующим получением до 10 тыс. тонн гидроксида лития батарейного качества", — отметил он.

Таким образом, проект на Колмозёрском включает не только сырьевую часть, но и выход на выпуск высокомаржинальных компонентов, востребованных в аккумуляторной промышленности.

Полмостундровское и Тастыгское: запуск до 2030 года и конкретные планы по выпуску

Не позднее 2030 года, по словам главы Минприроды, ожидается запуск производства также на базе Полмостундровского и Тастыгского месторождений. На этих объектах сейчас ведутся геологоразведочные работы, а на Полмостундровском запланированы опытно-промышленные работы сроком на два года. В их рамках предполагается добыть 1 млн тонн руды, содержащей 12,4 тыс. тонн оксида лития.

Как добавил Козлов, компании планируют выпускать из руд Полмостундровского месторождения 18 тыс. тонн в год гидроксида лития батарейного качества. Тастыгское месторождение, в свою очередь, ориентировано на выпуск до 100 тыс. тонн в год сподуменовых концентратов, из которых предполагается производство 5,9 тыс. тонн в год моногидрата гидрооксида лития и 5,2 тыс. тонн карбоната лития. Эти параметры, подчеркнул министр, формируют основу будущей производственной линейки, которую Россия рассчитывает развернуть в ближайшие годы.