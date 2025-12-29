МРОТ резко подскочил, но НДС тоже вырос: что это значит для вашего кошелька

С 1 января 2026 года в России вступает в силу пакет изменений, который затронет доходы семей, правила для автомобилистов и налоговую нагрузку в экономике. Об этом сообщает "Лента.ру", собравшая ключевые нововведения, вступающие в действие в начале года. Среди них — индексация пенсий и соцвыплат, повышение МРОТ и прожиточного минимума, запуск налогового кешбэка для родителей, а также повышение НДС, акцизов и утильсбора.

Социальные выплаты и новые меры для семей

С нового года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%. Фиксированная выплата увеличится с 8 907,70 до 9 584,69 рубля, а стоимость пенсионного коэффициента (ИПК) — с 145,69 до 156,76 рубля. Право на страховую пенсию сохраняется при минимальном стаже 15 лет и накоплении 30 баллов, а итоговый размер рассчитывается как сумма фиксированной выплаты и "балльной" части.

С 1 января отменяют прежний лимит по включению отпуска по уходу за ребенком до полутора лет в страховой стаж: теперь он учитывается полностью, без ограничений в шесть лет. Одновременно вводятся новые гарантии для женщин со званием "Мать-героиня": список льгот включает бесплатные лекарства по рецептам, санаторную путевку вне очереди, освобождение от оплаты жилья и ЖКУ и другие меры. Часть льгот разрешено заменить ежемесячной выплатой 72 403,79 рубля, а также устанавливается доплата в размере 415% социальной пенсии.

Экономика: МРОТ, прожиточный минимум и рост налогов

С 1 января МРОТ увеличится до 27 093 рублей — почти на 21% (на 4 653 рубля), и повышение затронет около 4,6 млн работников. Прожиточный минимум вырастет на 6,8% и составит 18 939 рублей на душу населения, 20 644 рубля для трудоспособных, 16 288 рублей для пенсионеров и 18 371 рубль для детей. Поскольку многие пособия привязаны к этим параметрам, часть выплат будет пересчитана автоматически.

Для работающих родителей с двумя и более детьми вводится налоговый кешбэк: НДФЛ пересчитают по ставке 6% и вернут разницу, если доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года через Госуслуги, Соцфонд или МФЦ, а выплата перечисляется каждому из работающих родителей. Также с 1 января ставка НДС вырастет с 20% до 22%, и "оно будет носить временный характер", — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Автомобилистам: техосмотр, утильсбор, знаки и правила

В 2026 году техосмотр подорожает в среднем на 9,7%: самые высокие тарифы — на Чукотке (5,4 тыс. рублей) и в Санкт-Петербурге (2 тыс. рублей), а минимальные — в Волгоградской и Новгородской областях (1,07 тыс. рублей). В большинстве регионов, включая Москву и область, ТО будет стоить около 1,2 тыс. рублей. В Москве также вырастет стоимость эвакуации и хранения автомобиля на штрафстоянке: перемещение для машин до 80 л. с. увеличится с 7,6 тыс. до 8,5 тыс. рублей, а минимальная стоимость хранения — до 1 360 рублей за сутки после первых бесплатных.

С 1 января пройдет очередной этап повышения коэффициентов утильсбора для автомобилей, а для жителей новых регионов заканчивается льготный период перерегистрации: до 1 января 2026 года нужно заменить документы и номера на российские. На дорогах появятся новые знаки и разметка, включая вертикальный знак "Стоп-линия", а парковочные места вдоль проезжей части станут уже — 2,25 метра вместо 2,5. Кроме того, прекращается автоматическое продление водительских удостоверений, действовавшее с 2022 года: права, срок которых истекает с 1 января 2026 года, будут недействительны с даты окончания.