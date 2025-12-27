Один месяц — десятки изменений: россиян ждёт масштабная перезагрузка с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России вступит в силу сразу несколько законодательных изменений, затрагивающих доходы граждан, социальные гарантии, армию, бизнес и повседневные административные процедуры. Речь идёт о системных корректировках, которые одновременно повлияют и на частных лиц, и на работодателей, и на региональные власти. Об этом сообщает телеграм-канал "Топор Live", опубликовавший перечень утверждённых нововведений.

Пакет мер охватывает финансовую сферу, социальную политику и регулирование экономической активности. Многие изменения носят долгосрочный характер и закладывают новые правила сразу для нескольких отраслей.

Доходы, налоги и социальные выплаты

Одним из ключевых изменений станет повышение минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей. Одновременно будут проиндексированы страховые пенсии — рост составит 7,6 процента, что напрямую отразится на доходах пенсионеров.

Дополнительные меры затронут семьи с невысоким доходом. Они смогут вернуть часть уплаченного за предыдущий год НДФЛ. Также период ухода за ребёнком до 1,5 лет будет полностью включаться в страховой стаж родителя по каждому ребёнку без ранее действовавших ограничений. При этом ожидаемый период выплаты накопительной пенсии сохранится на уровне 270 месяцев, или 22,5 года.

Самозанятые, бизнес и финансовый контроль

Существенные изменения ожидают самозанятых граждан. С 2026 года они получат право оформлять оплачиваемый больничный, что приблизит их социальные гарантии к стандартам наёмных работников.

Федеральная налоговая служба расширит свои полномочия и сможет проводить оценку финансового состояния бизнеса. Параллельно Центробанк увеличит перечень признаков мошеннических операций с шести до двенадцати, что усилит контроль за банковскими транзакциями и финансовыми потоками.

Армия, регионы и повседневные процедуры

С начала 2026 года в стране начнёт действовать круглогодичный призыв в армию, что станет одним из самых заметных институциональных изменений. Регионы, в свою очередь, получат дополнительную поддержку на лечение граждан с жизнеугрожающими и хроническими редкими заболеваниями.

Изменения коснутся и бытовых процедур. Для заселения в гостиницы разрешат использовать водительское удостоверение, а в стране заработает новый общероссийский классификатор профессий и должностей, включающий 5 597 пунктов. Это обновление затронет кадровый учёт и официальную статистику рынка труда.