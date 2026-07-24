Безработица почти исчезла: почему рекордная занятость обернулась ловушкой для бизнеса

Исторический минимум безработицы на уровне чуть более двух процентов является не признаком экономического успеха, а тревожным сигналом, свидетельствующим об остром дефиците кадров. Об этом в комментарии NewsInfo заявил HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян.

Ранее стало известно, что глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума в 2,1%, что стало одним из наиболее обсуждаемых показателей в текущей экономической повестке.

При этом кризис на рынке труда приводит к тому, что бизнесу становится тяжелее искать сотрудников.

По словам эксперта, комфортным для развивающихся экономик считается уровень безработицы в пределах пяти-пяти с половиной процентов. Когда этот показатель опускается ниже, компании сталкиваются с невозможностью расширения штата, что заставляет их перегружать текущих работников или участвовать в борьбе за персонал, провоцируя рост зарплат.

"Для бизнеса это плохо, потому что людей брать неоткуда. Начинается каннибализация рынка, компании пытаются переманить специалистов друг у друга, предлагая более выгодные условия. В итоге текущие сотрудники перерабатывают, выгорают и уходят, что негативно сказывается на устойчивости компаний", — пояснил Мурадян.

Эксперт подчеркнул неоднородность официальной статистики, отметив, что офисный сектор и линейные специальности находятся в диаметрально противоположных условиях. Так, массовые увольнения в банковском и страховом секторах создают избыток офисных кадров. В то же время промышленность и производство испытывают критический голод: нагрузка на одну вакансию сварщика или швеи в разы превышает предложение. Подобный дисбаланс, при котором забытые рабочие профессии внезапно стали главными, вынуждает бизнес искать нестандартные пути решения задачи.

Один из трендов — привлечение специалистов из стран Африки и Юго-Восточной Азии. Трудовая иммиграция, в частности, позволяет заполнять вакантные места квалифицированными рабочими, имеющими опыт работы на крупных международных проектах.

"Для реализации задач, поставленных в рамках приоритетов развития до 2030 года, стране не хватает около пяти миллионов работников. Учитывая текущую демографическую яму, собственных ресурсов недостаточно. От миграции мы никуда не денемся, вопрос лишь в том, граждан каких стран мы будем привлекать для обеспечения технологического суверенитета", — добавил Мурадян.

Ситуация осложняется тем, что дефицит рабочих кадров в отраслях промышленности продолжает нарастать, что делает переобучение и привлечение внешних ресурсов стратегически важными процессами.

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