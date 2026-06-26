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Инженер настраивает прибор на промышленном объекте
Инженер настраивает прибор на промышленном объекте
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Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:05

Безработица на минимуме, а вакансии пустуют: почему бизнесу стало тяжелее нанимать людей

Рекордно низкий уровень безработицы в России стал индикатором глубокой трансформации национальной экономики. О текущей ситуации, стоящей за статистическими показателями, прокомментировал NewsInfo рассказал независимый HR-эксперт, кандидат экономических наук Александр Сивогривов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что показатель безработицы в стране достиг минимальных отметок и составляет всего 2,2 процента. Подобная динамика отражает изменение структуры занятости в текущей экономической среде.

Эксперт отметил, что, несмотря на возможные нюансы в методиках подсчета, текущий статус рынка труда соответствует официальным цифрам. Однако сложившаяся стабильность весьма условна и сопряжена с серьезными структурными перекосами. В частности, промышленный сектор уже давно испытывает острый дефицит рабочих кадров.

"Проявляется дефицит в рабочих, в рабочих специальностях стандартно. В ближайшее время именно такой дефицит будет", — пояснил эксперт.

Данная ситуация имеет обратную сторону, говорит специалист. Недостаток свободных рук создает серьезные барьеры для работодателей, вынужденных вступать в жесткую конкуренцию за квалифицированных соискателей. Когда число людей без работы минимально, поиск персонала становится экономически затратной задачей, ведь круг тех, кто готов сменить место занятости, существенно сужается. Стоит учитывать и влияние внешних факторов, меняющих облик рынка, в том числе и активное привлечение специалистов из других стран.

"Обратная сторона этой медали — рынок испытывает дефицит кадров. Когда на рынке достаточно много людей находится без работы, проще их набирать. А когда людей без работы меньше, то тяжелее набирать, потому что тех людей, которые хотят менять работу или ищут работу заново, становится значительно меньше", — уточнил Сивогривов.

Анализ текущих трендов показывает, что работодатели вынуждены адаптироваться к новым условиям. Общая активность соискателей в стране демонстрирует рост после периода выраженного перегрева. При этом компании по-прежнему сталкиваются с необходимостью пересмотра внутренних политик найма, так как многие претенденты становятся все более избирательными, а реальные условия труда и зарплатные предложения начинают играть решающую роль в принятии ими окончательного решения.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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