Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Банк России в Твери
Банк России в Твери
© wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:20

Деньги подешевеют, но не сразу: почему ставка ЦБ будет снижаться мучительно медленно

ЦБ может пойти на смягчение денежно-кредитной политики — Лазутин

Ожидания бизнеса и аналитиков в отношении денежно-кредитной политики начинают меняться: на рынке всё чаще говорят о возможности первого шага к смягчению условий. По оценкам экспертов, решение может быть принято уже на ближайшем заседании совета директоров Банка России. Об этом сообщает РИА Новости.

Прогноз по решению ЦБ

На заседании совета директоров в пятницу, 19 декабря, Центральный банк России может снизить ключевую ставку. Такой сценарий допускают эксперты "Деловой России", которые считают, что регулятор готов перейти к более мягкой денежно-кредитной политике. При этом внимание бизнеса сосредоточено не только на самом уровне ставки, но и на сигналах, которые ЦБ направит рынку.

Глава подкомитета по публичным рынкам капитала "Деловой России" Алексей Лазутин подчеркнул, что для компаний важна предсказуемость курса регулятора.

"Ключевую роль в принятии решений о выходе на публичный рынок капитала будет играть степень и динамика усиления или снижения регуляторной нагрузки на потенциальных и действующих эмитентов", — отметил он.

По его словам, бизнесу важно сформировать ожидание устойчивого смягчения ДКП при сохранении действующих требований.

Осторожный сценарий на длительный период

При этом эксперты не ждут быстрого и резкого разворота политики ЦБ. Глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова считает, что регулятор будет придерживаться осторожного подхода к снижению ставки. По её оценке, даже в случае первого шага смягчение будет постепенным.

Чекурова полагает, что ожидать активного снижения ключевой ставки в ближайшее время не стоит. По её словам, с высокой долей вероятности Банк России сможет перейти к более заметному смягчению денежно-кредитной политики не раньше второй половины следующего года. Это означает, что регулятор продолжит балансировать между поддержкой экономической активности и контролем инфляционных рисков.

Значение для рынка капитала

Обсуждение будущего ключевой ставки напрямую связано с планами компаний по привлечению финансирования. Для эмитентов важны не только процентные ставки, но и стабильность регуляторной среды. Именно сочетание этих факторов, по мнению экспертов, будет определять инвестиционную активность в среднесрочной перспективе.

Таким образом, даже если снижение ключевой ставки состоится, рынок будет внимательно оценивать дальнейшие сигналы ЦБ. От них во многом зависит, станет ли возможное решение началом устойчивого цикла смягчения или останется единичной корректировкой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аренда полувагонов в России упала на 66% за девять месяцев — Савчук сегодня в 9:08
Цены на аренду полувагонов обрушились ниже плинтуса — вот что ждет рынок дальше

Аренда полувагонов в России подешевела более чем на 60%. Аналитики объясняют причины обвала и предупреждают о рисках нового минимума.

Читать полностью » Рынок кредитных карт в ноябре упал до минимума с апреля 2022 года — РИАН сегодня в 8:48
Ноябрьский провал: рынок кредитных карт рухнул так сильно, что такого не было

В ноябре россияне оформили минимум кредитных карт с апреля 2022 года: выдачи упали на 12%, но средний лимит вырос до 91,5 тыс. рублей.

Читать полностью » Минпромторг прогнозирует рост локализации косметики в России до 70% к 2026 году — ТАСС сегодня в 8:15
То, чем пользуются каждый день, стало отечественным: рынок меняется быстрее, чем кажется

Минпромторг прогнозирует рост локализации парфюмерно-косметической продукции до 70%. Отрасль продолжает активно расти после ухода иностранных брендов.

Читать полностью » Энергетики хотят получать 126 тысяч рублей в месяц — hh.ru сегодня в 7:50
Их труд оценили в 98 тысяч, а они хотят 126: расклад на рынке, который всех удивил

Зарплатные ожидания энергетиков заметно опережают предложения работодателей: разница достигла 28%. Где платят больше всего и где вакансий больше?

Читать полностью » Ключевая ставка пойдет вниз в 2026 году — аналитик Замалеева сегодня в 7:47
Доходность по вкладам тает на глазах: как собрать лестницу и спасти свои проценты

Ставки по вкладам, по оценкам, уже прошли пик. Аналитик объяснила, как в 2026 году выстроить депозиты "лестницей" и не потерять доход.

Читать полностью » Пенсия по инвалидности превысит 17 тысяч рублей в 2026 году — РИАН сегодня в 7:44
Не просто цифры: почему работающие инвалиды будут получать на сотни рублей больше

Средняя пенсия по инвалидности в 2026 году превысит 17 тысяч рублей. В "Известиях" привели расчеты и напомнили о способе увеличить выплаты.

Читать полностью » Более 800 тысяч предпринимателей закрыли бизнес в 2025 году — аналитики сегодня в 7:42
Налоговая зафиксировала рекорд: регистраций бизнеса оказалось на 28% больше, чем ликвидаций

В 2025 году более 800 тысяч предпринимателей закрыли бизнес, но число компаний в России всё равно выросло. Что происходит с рынком?

Читать полностью » ТПП предложила разрешить инвестиционным товариществам работать с цифровыми активами — ТАСС сегодня в 7:40
Инвестициям стало тесно: почему без цифры рынок больше не работает

ТПП предложила разрешить инвестиционным товариществам работать с цифровыми финансовыми активами, чтобы поддержать венчурный рынок и технологические компании.

Читать полностью »

Новости
Мир
Путин заслужил похвалу в свой адрес — Такер Карлсон
Экономика
Средняя зарплата превысила 100 тысяч в 13 регионах РФ — Росстат
ЮФО
Средний чек покупки красной икры на Кубани составил 4,3 тысячи рублей — Платформа ОФД
Туризм
Горнолыжный сезон в Домбае стартует 20 декабря с массовым спуском — Это Кавказ
Общество
Правительство ускорило реализацию плана по борьбе с теневым сектором — Григоренко
Мир
США приостановят лотерею грин-карт Diversity Lottery после стрельбы у Брауновского университета — Кристи Ноэм
Россия
В описании герба РФ официально зафиксировали форму крестов — ТАСС
Красота и здоровье
Гонконгский грипп опасен для пожилых и детей — врач Вахрушева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet