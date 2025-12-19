Деньги подешевеют, но не сразу: почему ставка ЦБ будет снижаться мучительно медленно

Ожидания бизнеса и аналитиков в отношении денежно-кредитной политики начинают меняться: на рынке всё чаще говорят о возможности первого шага к смягчению условий. По оценкам экспертов, решение может быть принято уже на ближайшем заседании совета директоров Банка России. Об этом сообщает РИА Новости.

Прогноз по решению ЦБ

На заседании совета директоров в пятницу, 19 декабря, Центральный банк России может снизить ключевую ставку. Такой сценарий допускают эксперты "Деловой России", которые считают, что регулятор готов перейти к более мягкой денежно-кредитной политике. При этом внимание бизнеса сосредоточено не только на самом уровне ставки, но и на сигналах, которые ЦБ направит рынку.

Глава подкомитета по публичным рынкам капитала "Деловой России" Алексей Лазутин подчеркнул, что для компаний важна предсказуемость курса регулятора.

"Ключевую роль в принятии решений о выходе на публичный рынок капитала будет играть степень и динамика усиления или снижения регуляторной нагрузки на потенциальных и действующих эмитентов", — отметил он.

По его словам, бизнесу важно сформировать ожидание устойчивого смягчения ДКП при сохранении действующих требований.

Осторожный сценарий на длительный период

При этом эксперты не ждут быстрого и резкого разворота политики ЦБ. Глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова считает, что регулятор будет придерживаться осторожного подхода к снижению ставки. По её оценке, даже в случае первого шага смягчение будет постепенным.

Чекурова полагает, что ожидать активного снижения ключевой ставки в ближайшее время не стоит. По её словам, с высокой долей вероятности Банк России сможет перейти к более заметному смягчению денежно-кредитной политики не раньше второй половины следующего года. Это означает, что регулятор продолжит балансировать между поддержкой экономической активности и контролем инфляционных рисков.

Значение для рынка капитала

Обсуждение будущего ключевой ставки напрямую связано с планами компаний по привлечению финансирования. Для эмитентов важны не только процентные ставки, но и стабильность регуляторной среды. Именно сочетание этих факторов, по мнению экспертов, будет определять инвестиционную активность в среднесрочной перспективе.

Таким образом, даже если снижение ключевой ставки состоится, рынок будет внимательно оценивать дальнейшие сигналы ЦБ. От них во многом зависит, станет ли возможное решение началом устойчивого цикла смягчения или останется единичной корректировкой.