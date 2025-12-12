Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Владимир Путин
Владимир Путин
© commons.wikimedia.org by www.kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:30

Москва и Тегеран ускоряют сближение: на встрече Путина и Пезешкиана обозначили приоритеты

Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде

Контакты Москвы и Тегерана на высшем уровне вновь были сосредоточены на практических проектах и стратегических направлениях сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости, рассказывая о встрече президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которая состоялась в Ашхабаде.

Экономика и энергетика в центре переговоров

В ходе встречи Владимир Путин отметил, что Россия и Иран продолжают работу по ключевым совместным проектам. Речь шла о развитии сотрудничества в энергетике, включая газовую и электроэнергетическую сферы, а также о крупных инфраструктурных инициативах.

"Мы продолжаем работать по ключевым нашим крупным проектам, это касается и "Бушеры", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут Север-Юг", — заявил президент РФ.

Эти направления рассматриваются как базовые элементы двустороннего взаимодействия. Обсуждение затронуло не только текущие проекты, но и перспективы расширения сотрудничества, которое охватывает энергетику, логистику и другие отрасли, имеющие значение для обеих экономик.

Позиция Тегерана и инфраструктурные планы

Масуд Пезешкиан со своей стороны подтвердил заинтересованность Ирана в углублении партнерства с Россией. Он заявил о готовности Тегерана к реализации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который стороны рассматривают как основу долгосрочных отношений. Особое внимание иранский президент уделил транспортным проектам.

Говоря о железнодорожном маршруте "Астара — Решт", Пезешкиан отметил:

"Что касается маршрута "Астара-Решт", я хочу сказать, что 100 километров [для строительства железной дороги] мы уже приобрели, все сделали, до конца года все закончим".

Этот проект рассматривается как важная часть международного транспортного коридора, связывающего регионы Евразии.

Торговля и другие направления сотрудничества

Владимир Путин также напомнил о положительной динамике взаимной торговли. По его словам, в 2024 году товарооборот между Россией и Ираном вырос на 13 процентов, а в 2025 году увеличение составило ещё восемь процентов. Эти показатели, по оценке российской стороны, отражают устойчивость экономических связей и интерес бизнеса к расширению взаимодействия.

Помимо энергетики и инфраструктуры, страны продолжают сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Обсуждение новых проектов и направлений взаимодействия, включая газ и электроэнергию, показывает, что диалог носит комплексный характер и выходит за рамки отдельных отраслей.

