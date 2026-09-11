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Инженер осматривает электронную плату через микроскоп
Инженер осматривает электронную плату через микроскоп
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:18

Российский аналог iPhone столкнулся с жесткой реальностью: что придется создать практически с нуля

Россия не обладает ресурсами для создания полноценного аналога iPhone, так как производство современных смартфонов требует интеграции в глобальные цепочки поставок, которые недоступны одной отдельно взятой стране. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе прозвучали призывы к гражданам отказываться от использования американских гаджетов из-за риска их дистанционного отключения. В профильном комитете по информполитике заявляли, что корпорация Apple намеренно ограничивает сервисы для пользователей из РФ. При этом озвучивались планы в течение четырех лет запустить отечественные заводы и выпустить устройства, способные полностью заменить зарубежные флагманы.

Муртазин назвал подобные прогнозы нереалистичными, подчеркнув, что даже технологические лидеры зависят от международного разделения труда. Эксперт пояснил, что создание смартфона уровня флагманов Apple или Samsung — это работа десятков стран. Например, до сих пор существенная доля производства популярных смартфонов сосредоточена в КНР, несмотря на попытки диверсификации мощностей.

"Айфон — это космический корабль. Android-смартфон — это космический корабль. Заменить его полностью в России мы не сможем. Даже Америка не может создать полностью iPhone на своих мощностях. Это международная глобальная история, когда разные страны создают компоненты", — отметил Муртазин.

По словам аналитика, российские возможности сейчас ограничены сборкой из импортных комплектующих. Главным достижением остается программная база — операционная система Аврора, ставящая Россию в узкий круг стран с собственной мобильной платформой. Однако аппаратная часть остается критически зависимой от зарубежных поставок.

Даже в условиях господдержки отрасли, когда финансирование промышленности измеряется сотнями миллиардов рублей, разрыв с мировыми лидерами остается огромным. В то время как Китай инвестирует в микроэлектронику до шестисот миллиардов долларов ежегодно, российские вложения в десятки раз скромнее.

"У нас нет своих процессоров и нам негде их производить, нет своего литографа. Нет комплектующих, которые необходимы для создания подобной электроники, нет производства батарей для смартфонов, производства экранов", — пояснил специалист.

Аналитик добавил, что модули памяти в российских устройствах все равно остаются продукцией зарубежных брендов. Ситуация усугубляется общемировым трендом, когда стоимость модулей памяти и других ключевых узлов растет, что требует от производителей колоссальных оборотных средств.

Вместо обещаний создать конкурента iPhone за четыре года, эксперт призвал сосредоточиться на малых, но реальных шагах, таких как выпуск собственных печатных плат или пассивных компонентов. В стране уже есть примеры, когда запускается серийный выпуск электроники на отечественной базе, но это лишь начало долгого пути.

Для достижения хотя бы частичного суверенитета в этой области потребуются десятилетия и инвестиции, несопоставимые с текущими бюджетами, говорит эксперт. Параллельно с этим важно развивать производство материалов, поскольку даже выпуск германиевых пластин является сложнейшей задачей, требующей высокотехнологичных заводов.

Проверено экспертом: эксперт в области технологий Алексей Корнилов, эксперт в области технологий Марина Левченко

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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