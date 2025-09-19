Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Интернет может исчезнуть, но эти сайты выживут: Минцифра создаёт цифровой ковчег

Минцифры: Госуслуги, банки и соцсети сохранят доступ при перебоях интернета

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме Kazan Digital Week сообщил, что перечень интернет-ресурсов, которые сохранят доступ даже в случае отключения интернета, будет обновляться каждую неделю.

""Белые списки" будут дальше еженедельно актуализироваться", — заявил министр Максут Шадаев.

Что уже известно о "белом списке"

5 сентября ведомство опубликовало первый список сервисов, которые останутся доступными при ограничениях. В него вошли:

  • портал "Госуслуги";

  • национальный мессенджер Max;

  • отдельные социальные сети;

  • торговые онлайн-площадки;

  • сайты крупнейших банков.

10 сентября Минцифры уточнило, что второй этап формирования списка еще в работе. В обновлении планируется добавить:

  • онлайн-СМИ;

  • дополнительные банковские ресурсы;

  • сервисы аптек и фармацевтических компаний.

Сравнение этапов формирования

Дата Что включено Что планируется
5 сентября Госуслуги, Max, соцсети, маркетплейсы, банки -
10 сентября - СМИ, аптеки, новые банки

Зачем это делается

По словам Минцифры, цель инициативы — минимизировать неудобства для граждан в случае перебоев или ограничений в работе интернета. Приоритет при отборе ресурсов отдается самым популярным и социально значимым сервисам в России.

А что если…

  • …отключение интернета продлится дольше? Пользователи смогут пользоваться базовыми услугами — от госуслуг до банковских операций.

  • …в списке не окажется нужного сервиса? Его могут добавить в одну из еженедельных актуализаций.

  • …ограничения будут касаться только мобильного интернета? Часть сервисов останется доступной и в этих условиях.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Гарантированный доступ к важным сервисам Ограниченный выбор сайтов
Снижение социальной напряженности Возможные перебои при обновлении списков
Поддержка работы банков и госуслуг Не все популярные ресурсы попадут сразу

FAQ

Как часто будет обновляться список?
Еженедельно, по словам Максута Шадаева.

На основании чего составляется перечень?
Основной критерий — рейтинг популярности интернет-ресурсов в России.

Какие новые категории планируют включить?
СМИ, банки и аптеки.

