Интернет может исчезнуть, но эти сайты выживут: Минцифра создаёт цифровой ковчег
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме Kazan Digital Week сообщил, что перечень интернет-ресурсов, которые сохранят доступ даже в случае отключения интернета, будет обновляться каждую неделю.
""Белые списки" будут дальше еженедельно актуализироваться", — заявил министр Максут Шадаев.
Что уже известно о "белом списке"
5 сентября ведомство опубликовало первый список сервисов, которые останутся доступными при ограничениях. В него вошли:
-
портал "Госуслуги";
-
национальный мессенджер Max;
-
отдельные социальные сети;
-
торговые онлайн-площадки;
-
сайты крупнейших банков.
10 сентября Минцифры уточнило, что второй этап формирования списка еще в работе. В обновлении планируется добавить:
-
онлайн-СМИ;
-
дополнительные банковские ресурсы;
-
сервисы аптек и фармацевтических компаний.
Сравнение этапов формирования
|Дата
|Что включено
|Что планируется
|5 сентября
|Госуслуги, Max, соцсети, маркетплейсы, банки
|-
|10 сентября
|-
|СМИ, аптеки, новые банки
Зачем это делается
По словам Минцифры, цель инициативы — минимизировать неудобства для граждан в случае перебоев или ограничений в работе интернета. Приоритет при отборе ресурсов отдается самым популярным и социально значимым сервисам в России.
А что если…
-
…отключение интернета продлится дольше? Пользователи смогут пользоваться базовыми услугами — от госуслуг до банковских операций.
-
…в списке не окажется нужного сервиса? Его могут добавить в одну из еженедельных актуализаций.
-
…ограничения будут касаться только мобильного интернета? Часть сервисов останется доступной и в этих условиях.
Плюсы и минусы инициативы
|Плюсы
|Минусы
|Гарантированный доступ к важным сервисам
|Ограниченный выбор сайтов
|Снижение социальной напряженности
|Возможные перебои при обновлении списков
|Поддержка работы банков и госуслуг
|Не все популярные ресурсы попадут сразу
FAQ
Как часто будет обновляться список?
Еженедельно, по словам Максута Шадаева.
На основании чего составляется перечень?
Основной критерий — рейтинг популярности интернет-ресурсов в России.
Какие новые категории планируют включить?
СМИ, банки и аптеки.
