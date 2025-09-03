Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Россия глазами гостьи из Таиланда: пять открытий за одну поездку

Тайка назвала Санкт-Петербург самым красивым городом мира

Путешественница Саша Коновалова в блоге на платформе "Дзен" рассказала о впечатлениях своей знакомой из Таиланда, которая впервые посетила Россию. Женщина назвала пять вещей, которые её особенно удивили.

1. Холод даже летом

Первое впечатление было связано с климатом:

"Мы прилетели в Москву в июне. Нам пришлось купить куртки — так было холодно. Как же вы выживаете зимой, когда у вас снег идёт?! Теперь я понимаю, почему русские любят отдыхать в Таиланде — вам точно надо где-то греться".

2. Красота городов

Жительница Таиланда призналась, что много путешествовала по работе, но Санкт-Петербург показался ей самым красивым городом в мире. Москва также произвела сильное впечатление.

3. Национальная кухня

Иностранка захотела попробовать традиционные блюда. Ей понравились борщ, пельмени, блины с вареньем и пряники. А вот соленья, клюква и селёдка под шубой пришлись не по вкусу.

4. Русские женщины

Тайка была поражена красотой россиянок, отметив, что они ухоженные и яркие.

5. Суета и спешка

Особенно её удивил ритм жизни в больших городах:

"Куда вы всё время бежите? Когда я была в Москве, я чуть не сошла с ума. Люди быстро работают, быстро говорят, быстро ходят. В Таиланде мы никуда не спешим. А зачем бежать? Что не твоё, то не догонишь".

Итог

Для гостьи из Таиланда Россия оказалась страной контрастов: холодного климата и тёплого гостеприимства, величественных городов и стремительной городской жизни.

