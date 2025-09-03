Россия глазами гостьи из Таиланда: пять открытий за одну поездку
Путешественница Саша Коновалова в блоге на платформе "Дзен" рассказала о впечатлениях своей знакомой из Таиланда, которая впервые посетила Россию. Женщина назвала пять вещей, которые её особенно удивили.
1. Холод даже летом
Первое впечатление было связано с климатом:
"Мы прилетели в Москву в июне. Нам пришлось купить куртки — так было холодно. Как же вы выживаете зимой, когда у вас снег идёт?! Теперь я понимаю, почему русские любят отдыхать в Таиланде — вам точно надо где-то греться".
2. Красота городов
Жительница Таиланда призналась, что много путешествовала по работе, но Санкт-Петербург показался ей самым красивым городом в мире. Москва также произвела сильное впечатление.
3. Национальная кухня
Иностранка захотела попробовать традиционные блюда. Ей понравились борщ, пельмени, блины с вареньем и пряники. А вот соленья, клюква и селёдка под шубой пришлись не по вкусу.
4. Русские женщины
Тайка была поражена красотой россиянок, отметив, что они ухоженные и яркие.
5. Суета и спешка
Особенно её удивил ритм жизни в больших городах:
"Куда вы всё время бежите? Когда я была в Москве, я чуть не сошла с ума. Люди быстро работают, быстро говорят, быстро ходят. В Таиланде мы никуда не спешим. А зачем бежать? Что не твоё, то не догонишь".
Итог
Для гостьи из Таиланда Россия оказалась страной контрастов: холодного климата и тёплого гостеприимства, величественных городов и стремительной городской жизни.
