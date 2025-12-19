Рынок жилья сбавил обороты : показатель ввода в 2025 году снизился

На фоне рекордных прошлогодних объёмов российский рынок жилья завершает 2025 год с небольшим снижением показателя ввода. Об этом заявил президент России Владимира Путина, во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией .

Оценка итогов 2025 года

"В этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший: 103-105 миллионов квадратных метров", — сказал Владимир Путин.

Президент назвал ожидаемый результат хорошим даже с учётом корректировки. Отвечая на вопрос о жилищном строительстве, глава государства отметил, что эта тема относится к числу ключевых для социально-экономического развития страны.

Сопоставление с показателями прошлого года

По его данным, в прошлом году ввод жилья составил 107,8 млн кв. м.

Экономические ориентиры и прогнозы

Ранее также сообщалось, что, по словам президента, рост ВВП России в 2025 году составит 1%. При этом за последние три года экономика страны, как заявил Путин, прибавила в общей сложности 9,7%. Для сравнения он привёл данные по Еврозоне: за тот же период показатель составил 3,2%.

Напомним, прямая линия проводится с 2001 года, а в совмещённом формате с большой пресс-конференцией мероприятие проходит в четвёртый раз.