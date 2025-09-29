Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:11

Юг без топлива, Крым без заправок: что происходит с бензином в России

В России сократилось число АЗС: минус 2,6% за два месяца — данные "ОМТ-Консалт"

За последние два месяца в России заметно сократилось количество автозаправочных станций, реализующих бензин. По данным "Коммерсанта" со ссылкой на аналитику компании "ОМТ-Консалт", число работающих точек уменьшилось на 360 — это 2,6% от общего количества.

Мониторинг охватил 17 тысяч АЗС, торгующих бензином и дизельным топливом. Снижение началось в период, когда на рынке стали проявляться перебои с поставками топлива.

Где стало меньше заправок

  • Среди сетей вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) сокращение составило 0,8%.

  • У независимых операторов — 4,1%.

Региональная ситуация оказалась ещё более показательной:

  • Южный федеральный округ — минус 14,2% (220 заправок).

  • Дальний Восток и Поволжье — падение на 2%.

  • Центральный округ — минус 1,5%.

  • Крым и Севастополь — прекращение продаж примерно у половины АЗС.

Причины и риски

В "ОМТ-Консалт" отмечают, что риск дефицита сохраняется: НПЗ и нефтебазы в основном сосредоточены в западной части страны, а независимые операторы сильнее зависят от регулярных поставок и колебаний цен.

Представители "Газпромнефти" заявили, что их сеть работает стабильно и поставки продолжаются. Другие ВИНК ситуацию публично не комментируют.

Производство бензина

С начала года выпуск бензина в России снизился на 10%. Причина — внеплановые ремонты на НПЗ после террористических атак.

  • Январь 2024: 123,6 тыс. тонн в сутки.

  • Август: 102,2 тыс. тонн.

  • Первая половина сентября: 110-112 тыс. тонн.

Сравнение динамики

Регион Сокращение АЗС
ЮФО -14,2%
Дальний Восток -2%
Поволжье -2%
ЦФО -1,5%
Крым и Севастополь -50%

Советы шаг за шагом: как автомобилисту справиться с перебоями

  1. Планируйте маршрут заранее, проверяя наличие работающих АЗС.

  2. Используйте приложения для мониторинга цен и доступности топлива.

  3. По возможности заправляйтесь у сетевых операторов, где риск перебоев ниже.

  4. Следите за техническим состоянием автомобиля, чтобы избежать перерасхода топлива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ждать до лампочки, что бензин всегда будет доступен.

  • Последствие: Риск остаться без топлива в дороге.

  • Альтернатива: Заправляться при уровне бака не ниже 1/3.

  • Ошибка: Игнорировать независимые АЗС.

  • Последствие: Возможность остаться без альтернативы в удалённых регионах.

  • Альтернатива: Совмещать сетевые и локальные заправки, но уточнять наличие бензина заранее.

А что если…

Если сокращение АЗС продолжится, нагрузка на оставшиеся станции вырастет, что может привести к очередям и росту цен. В случае стабилизации работы НПЗ и увеличения поставок ситуация должна нормализоваться к зиме.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы
ВИНК обеспечивают стабильные поставки Независимые сети закрываются быстрее
Повышение внимания к логистике Снижение доступности топлива в регионах
Возможность развития приложений-мониторингов Рост цен и очередей на АЗС

FAQ

Почему закрываются АЗС?
Из-за перебоев с поставками и снижения рентабельности, особенно у независимых сетей.

Где ситуация самая сложная?
В Крыму и Севастополе — там прекратили работу около половины заправок.

Стоит ли запасаться канистрами?
Да, но только в пределах разумного и с соблюдением правил хранения топлива.

Мифы и правда

  • Миф: Дефицит топлива вызван исключительно ростом цен.

  • Правда: Главная причина — снижение производства после атак на НПЗ.

  • Миф: ВИНК тоже массово закрывают АЗС.

  • Правда: Сокращение в их сетях минимально — 0,8%.

3 интересных факта

• В России работает более 17 тыс. АЗС, из них значительная часть принадлежит независимым компаниям.
• Южный федеральный округ стал регионом с наибольшим сокращением.
• "Газпромнефть" официально заявила о сохранении стабильных поставок, в отличие от других игроков.

Исторический контекст

  1. Начало 2024 года — производство бензина на уровне 123,6 тыс. тонн в сутки.

  2. Лето 2024-го — падение выпуска на фоне атак и ремонтов НПЗ.

  3. Осень 2024-го — закрытие 360 АЗС и перебои в ряде регионов.

