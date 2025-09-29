Юг без топлива, Крым без заправок: что происходит с бензином в России
За последние два месяца в России заметно сократилось количество автозаправочных станций, реализующих бензин. По данным "Коммерсанта" со ссылкой на аналитику компании "ОМТ-Консалт", число работающих точек уменьшилось на 360 — это 2,6% от общего количества.
Мониторинг охватил 17 тысяч АЗС, торгующих бензином и дизельным топливом. Снижение началось в период, когда на рынке стали проявляться перебои с поставками топлива.
Где стало меньше заправок
-
Среди сетей вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) сокращение составило 0,8%.
-
У независимых операторов — 4,1%.
Региональная ситуация оказалась ещё более показательной:
-
Южный федеральный округ — минус 14,2% (220 заправок).
-
Дальний Восток и Поволжье — падение на 2%.
-
Центральный округ — минус 1,5%.
-
Крым и Севастополь — прекращение продаж примерно у половины АЗС.
Причины и риски
В "ОМТ-Консалт" отмечают, что риск дефицита сохраняется: НПЗ и нефтебазы в основном сосредоточены в западной части страны, а независимые операторы сильнее зависят от регулярных поставок и колебаний цен.
Представители "Газпромнефти" заявили, что их сеть работает стабильно и поставки продолжаются. Другие ВИНК ситуацию публично не комментируют.
Производство бензина
С начала года выпуск бензина в России снизился на 10%. Причина — внеплановые ремонты на НПЗ после террористических атак.
-
Январь 2024: 123,6 тыс. тонн в сутки.
-
Август: 102,2 тыс. тонн.
-
Первая половина сентября: 110-112 тыс. тонн.
Сравнение динамики
|Регион
|Сокращение АЗС
|ЮФО
|-14,2%
|Дальний Восток
|-2%
|Поволжье
|-2%
|ЦФО
|-1,5%
|Крым и Севастополь
|-50%
Советы шаг за шагом: как автомобилисту справиться с перебоями
-
Планируйте маршрут заранее, проверяя наличие работающих АЗС.
-
Используйте приложения для мониторинга цен и доступности топлива.
-
По возможности заправляйтесь у сетевых операторов, где риск перебоев ниже.
-
Следите за техническим состоянием автомобиля, чтобы избежать перерасхода топлива.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Ждать до лампочки, что бензин всегда будет доступен.
-
Последствие: Риск остаться без топлива в дороге.
-
Альтернатива: Заправляться при уровне бака не ниже 1/3.
-
Ошибка: Игнорировать независимые АЗС.
-
Последствие: Возможность остаться без альтернативы в удалённых регионах.
-
Альтернатива: Совмещать сетевые и локальные заправки, но уточнять наличие бензина заранее.
А что если…
Если сокращение АЗС продолжится, нагрузка на оставшиеся станции вырастет, что может привести к очередям и росту цен. В случае стабилизации работы НПЗ и увеличения поставок ситуация должна нормализоваться к зиме.
Плюсы и минусы ситуации
|Плюсы
|Минусы
|ВИНК обеспечивают стабильные поставки
|Независимые сети закрываются быстрее
|Повышение внимания к логистике
|Снижение доступности топлива в регионах
|Возможность развития приложений-мониторингов
|Рост цен и очередей на АЗС
FAQ
Почему закрываются АЗС?
Из-за перебоев с поставками и снижения рентабельности, особенно у независимых сетей.
Где ситуация самая сложная?
В Крыму и Севастополе — там прекратили работу около половины заправок.
Стоит ли запасаться канистрами?
Да, но только в пределах разумного и с соблюдением правил хранения топлива.
Мифы и правда
-
Миф: Дефицит топлива вызван исключительно ростом цен.
-
Правда: Главная причина — снижение производства после атак на НПЗ.
-
Миф: ВИНК тоже массово закрывают АЗС.
-
Правда: Сокращение в их сетях минимально — 0,8%.
3 интересных факта
• В России работает более 17 тыс. АЗС, из них значительная часть принадлежит независимым компаниям.
• Южный федеральный округ стал регионом с наибольшим сокращением.
• "Газпромнефть" официально заявила о сохранении стабильных поставок, в отличие от других игроков.
Исторический контекст
-
Начало 2024 года — производство бензина на уровне 123,6 тыс. тонн в сутки.
-
Лето 2024-го — падение выпуска на фоне атак и ремонтов НПЗ.
-
Осень 2024-го — закрытие 360 АЗС и перебои в ряде регионов.
