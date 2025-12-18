Дизель против бензина: почему на заправках началась настоящая ценовая гражданская война

На фоне годового подорожания топлива свежая статистика принесла редкий для рынка сигнал: цены на бензин в рознице слегка откатились назад. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики: за неделю с 9 по 15 декабря стоимость автомобильного бензина в России снизилась на 0,09 процента.

Что показала недельная динамика

По информации Росстата, средняя цена литра бензина на указанную дату составила 64,7 рубля. В разрезе марок стоимость АИ-92 оценивалась в 61,46 рубля за литр, АИ-95 — в 66,76 рубля, АИ-98 — в 88,77 рубля. Таким образом, снижение затронуло рынок в целом, но остаётся минимальным по величине.

Неделей ранее наблюдалось более заметное удешевление: тогда розничные цены уменьшились на 0,18 процента. Текущий спад выглядит продолжением той же тенденции, но уже с меньшей амплитудой. В статистике подчёркивается именно средняя розничная стоимость, без детализации по регионам и сетям.

Итоги года и сравнение с инфляцией

Несмотря на декабрьское снижение, в годовом разрезе бензин остаётся в заметном плюсе. С начала текущего года цены на автомобильный бензин в России выросли на 10,92 процента. Для сопоставления "Интерфакс" приводит общий уровень инфляции — 5,37 процента, что подчёркивает опережающий рост топлива относительно потребительских цен.

Такая разница означает, что даже небольшие недельные откаты не компенсируют накопившееся подорожание за год. Рынок топлива при этом демонстрирует разнонаправленную динамику по отдельным видам продукции. Если бензин за отчётную неделю ушёл в минус, то дизель, наоборот, прибавил.

Что происходит с дизельным топливом

Цены на дизельное топливо за неделю выросли на 0,22 процента. Средняя стоимость дизеля достигла 75,76 рубля за литр. Это движение контрастирует с динамикой бензина и показывает, что изменения в рознице не обязательно синхронны между сегментами.

С начала года дизель подорожал на 7,91 процента. Годовой рост по дизельному топливу остаётся ниже, чем по бензину, но также превышает недельные колебания, фиксируемые в декабре. В результате статистика недели с 9 по 15 декабря выглядит как сочетание слабого снижения по бензину и продолжающегося повышения по дизелю.